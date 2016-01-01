الملك سلمان يتسلم رسالة من السيسي

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الملك سلمان يتسلم رسالة من السيسي

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، دعم السعودية لمصر في ملف سد "النهضة" في مواجهة إثيوبيا، حسبما أفاد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية.

وقال المستشار حافظ إن وزير الخارجية السعودي أكد خلال استقباله نظيره المصري سامح شكري في الرياض اليوم، "مساندة السعودية لما يحفظ الأمن القومي المصري".

وسلم شكري نظيره السعودي رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن الموقف الحالي من قضية سد "النهضة" وآخر المستجدات المتعلقة بمسار المفاوضات.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري بدأ يوم الأحد 8 مارس، جولة عربية خارجية تشمل 7 دول هي الأردن والسعودية والعراق والكويت وسلطنة عمان والبحرين والإمارات، لتسليم رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقادة تلك الدول.

المصدر: RT

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