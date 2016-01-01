أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، دعم السعودية لمصر في ملف سد "النهضة" في مواجهة إثيوبيا، حسبما أفاد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية.
وقال المستشار حافظ إن وزير الخارجية السعودي أكد خلال استقباله نظيره المصري سامح شكري في الرياض اليوم، "مساندة السعودية لما يحفظ الأمن القومي المصري".
وسلم شكري نظيره السعودي رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن الموقف الحالي من قضية سد "النهضة" وآخر المستجدات المتعلقة بمسار المفاوضات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على الملك سلمان يتسلم رسالة من السيسي
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق