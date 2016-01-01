

بعد ظهور كورونا في مصر .. تعليمات رسمية بتطهير المدارس بالماء والكلور بعد ظهور كورونا في مصر .. تعليمات رسمية بتطهير المدارس بالماء والكلور

تلقت مديريات التربية والتعليم تعليمات رسمية جديدة من الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية بقطاع التعليم العام، في إطار جهود الحفاظ على صحة الطلاب والعاملين بقطاع التعليم وحفاظا عليهم من التعرض لأخطار الإصابة بالأمراض المعدية.



وشددت التعليمات وفقا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالشرقية، على تطهير الفصول جميع الأسطح مثل الأرضيات والحوائط والمكاتب ودورات المياه، وأي أماكن تجمع الطلاب بالماء والكلور نسبة 20 سم على لتر ماء في الصباح والمساء.



كما أكدت التعليمات على ضرورة حضور الطلاب المتغيبين للانتهاء من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن أمراض سوء التغذية، حيث إن نسب التغطية مازالت ضعيفة بسبب الغياب.

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حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار؛ عن صدور قرار بتعليق الدراسة في المدارس؛ خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال وزير التربية والتعليم، في تصريح عبر جروب "محبي د. طارق شوقي" على تطبيق واتساب، "سوف نعلن رسميا أي قرار يتعلق بالتعليم الأساسي والعالي عند الاستقرار عليه".وأضاف وزير التربية والتعليم، "حتى الآن الأمور تسير بانتظام".وكان هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، قال إنه لم يعقد اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، ولم تتخذ الحكومة قرارًا بتعطيل الدراسة بسبب فيروس كورونا، ولم يكن هناك خلافات بين الوزراء بشأن تعطيل الدراسة.وأضاف "يونس" خلال منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه إذا تم اتخاذ أي قرار سوف يتم الإعلان عنه فورا.وتضمنت تدوينة "يونس" التالي: "للعلم بس مكنش فيه اجتماع مجلس الوزراء النهارده، ورئيس الوزراء نفسه فى اجتماعات خارج المجلس من الصباح، وللعلم برضه مخدناش قرار بتعطيل الدراسة، ولو خدنا هنعلنه، طيب هنخبيه ليه؟ .. مش قلنا من الأول مش هنخبى حاجة، وللعلم كمان مفيش خلافات حصلت بين الوزراء بسبب تعطيل الدراسة، لأن زى ما قلت مكنش فيه اجتماع، لو فيه حاجة جديدة هنعلنها زى ما حصل وبيحصل نهدا شوية على نفسنا بأه".كما أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من التعليمات الجديدة، لجميع مدارس الجمهورية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية طلاب المدارس من انتشار فيروس كورونا المستجد، بعد ظهور كورونا في مصر.وشددت التعليمات على ضرورة مخاطبة جميع المدارس والتأكيد على متابعة الطلاب الوافدين والعائدين من خارج جمهورية مصر العربية خلال الفترة الماضية.كما شددت على ضرورة تقليل التجمعات الكبيرة للطلاب غير اللازمة داخل المبنى المدرسي، والتنبيه على الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد بين الطلاب.وشددت الوزارة، في تعليماتها الرسمية المرسلة لجميع المديريات التعليمية، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من جميع أمراض الجهاز التنفسي في المدارس.وأكدت ضرورة مخاطبة جميع المدارس بتمكين جميع الطلاب بكل المراحل الدراسية من غسل الأيدي بصفة مستمرة طوال اليوم الدراسي.وأوصت جميع المدارس بالتنبيه على جميع الطلاب باتباع العادات الصحية أثناء العطس.وشددت على ضرورة التأكيد على جميع الطلاب في المدارس باستخدام المناديل الورقية أثناء عملية العطس.