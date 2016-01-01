وزير التعليم : لو عطلنا الدراسة شهر الآن سنعوضه في نهاية العام ولا فصال في ذلك



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي

قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ردا جديدا على تريند تعليق الدراسة في مصر الموجود حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي .



حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له مع الاعلامي عبر أديب عبر برنامج الحكاية : أن الدولة حتى الان لم تصدر أي قرارات بتعليق الدراسة في المدارس ، مؤكدًا أن الدولة ستأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب برأي جماعي من كل اجهزة الدولة .



وأضاف وزير التربية والتعليم : إذا اضطرت الدولة في أي وقت لتعليق الدراسة في المدارس بشكل رسمي مثلما يطالب المصريون الان ، فنحن نؤكد أن هذا لن يعني منح الطلاب اجازة باقي العام الدراسي الحالي.

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وقال الوزير : " ماحدش هاينجح ويطلع للسنة الجاية غير لما ياخد جرعته كاملة من المناهج ولن ينجح احد بدون استكمال متطلبات النجاح"واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : لو منحنا طلاب المدارس اجازة الان سنعوضها في نهاية العام "ومش هانفاصل في كدة" ، وقال الوزير "لو عطلنا الدراسة شهر سنؤخر انتهاء العام الدراسي شهر"وأوضح وزير التربية والتعليم : الرئيس يتواصل معنا بشكل مستمر ، وهناك غرفة ازمات تضم كافة أجهزة الدولة لمتابعة الوضع لحظة بلحظة ، و وزارة التربية والتعليم على تواصل مباشر و مستمر مع وزارة الصحة والسكان للتنسيق الدائم على مدار اليوم ، لافتًا إلى أنه إذا تم الاستقرار على ضرورة تعليق الدراسة فسوف تعلن وزارة التربية والتعليم ذلك بشكل رسمي.وأخيرا قال وزير التربية والتعليم : وقت الخطر صحة الطلاب و تعليمهم أهم من أي حاجة