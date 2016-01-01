قدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ردا جديدا على تريند تعليق الدراسة في مصر الموجود حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي .
حيث قال وزير التربية والتعليم في تصريحات له مع الاعلامي عبر أديب عبر برنامج الحكاية : أن الدولة حتى الان لم تصدر أي قرارات بتعليق الدراسة في المدارس ، مؤكدًا أن الدولة ستأخذ القرار المناسب في الوقت المناسب برأي جماعي من كل اجهزة الدولة .
وأضاف وزير التربية والتعليم : إذا اضطرت الدولة في أي وقت لتعليق الدراسة في المدارس بشكل رسمي مثلما يطالب المصريون الان ، فنحن نؤكد أن هذا لن يعني منح الطلاب اجازة باقي العام الدراسي الحالي.
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التعليقات على وزير التعليم : لو عطلنا الدراسة شهر الآن سنعوضه في نهاية العام ولا فصال في ذلك
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