الشفايف المشققة والتحديد بلون غامق.. 5 أخطاء تفسد أحمر الشفاه

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صورة الخبر: الشفايف المشققة والتحديد بلون غامق
الشفايف المشققة والتحديد بلون غامق

يعتبرأحمرالشفاه من أهم أدوات التجميل بالنسبة للمرأة، حيث يجعلها تبدو أكثرجمالاً، لذلك تختار الألوان المناسبة لها حسب لون بشرتها وألوان مستحضرات التجميل بوجهها، ولكن ببعض الأحيان ترتكب المرأة بعض الأخطاء التي تجعل أحمر الشفاه يبدو غيرمناسب ويفسد إطلالتها، لذلك أشار تقريرنشر بموقع "thelist" إلى بعض الأخطاء التي يجب على المرأة تجنبها عند وضع أحمر الشفاه، والتي نتعرف عليها في السطور القادمة.

وضع أحمر الشفاه على شفاه متشققة
يعتبر وضع أحمر الشفاه على شفاه متشققة من أبرز الأخطاء التي ترتكبها المرأة والتي تفسد مظهر الشفاه، لذلك يفضل تجنب وضعه في هذه الحالة، مع ضرورة ترطيب الشفاه باستخدام مرطب وتناول بين أربعة وستة أكواب من الماء خلال اليوم، والتي تساعد على ترطيب الشفاه.

عدم الاهتمام بتقشير الشفاه

عدم تقشير الشفاه يفسد مظهرها عند وضع أحمر الشفاه، لذلك يفضل ترطيبها بشكل يومى مع استخدام مقشر لطيف لإزالة الجلد الميت والحصول على شفاه ناعمة ورطبة .

تحديد الشفاه بلون داكن

يعتبر تحديد الشفاه بلون داكن موضة ظهرت في فترة التسعينات، لكنه في الحقيقة يفسد مظهر الشفاه، لذلك يفضل تجنب استخدامه.

الإفراط في وضع أحمر الشفاه

يعتبر الإفراط في وضع أحمر الشفاه من أبرز الأخطاء التي ترتكبها المرأة، لأنه يجعل الشفاه تبدو أكبر حجماً، مما يفسد مظهر، لذلك يفضل تجنب الإفراط في استخدام أحمر الشفاه .

استخدام لون غير مناسب للبشرة

استخدام لون أحمر شفاه غيرمناسب للون البشرة، يعتبر من أبرز الأخطاء التي تقع فيها المرأة ويفسد إطلالتها، لذلك يفضل استخدام الألوان المناسبة مثل الألوان الفاتحة مع البشرة الداكنة والألوان الداكنة مع البشرة الفاتحة، مما يجعلها تبدو أكثر جمالاً .

المصدر: موقع "thelist"

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