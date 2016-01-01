يعتبرأحمرالشفاه من أهم أدوات التجميل بالنسبة للمرأة، حيث يجعلها تبدو أكثرجمالاً، لذلك تختار الألوان المناسبة لها حسب لون بشرتها وألوان مستحضرات التجميل بوجهها، ولكن ببعض الأحيان ترتكب المرأة بعض الأخطاء التي تجعل أحمر الشفاه يبدو غيرمناسب ويفسد إطلالتها، لذلك أشار تقريرنشر بموقع "thelist" إلى بعض الأخطاء التي يجب على المرأة تجنبها عند وضع أحمر الشفاه، والتي نتعرف عليها في السطور القادمة.
وضع أحمر الشفاه على شفاه متشققة
يعتبر وضع أحمر الشفاه على شفاه متشققة من أبرز الأخطاء التي ترتكبها المرأة والتي تفسد مظهر الشفاه، لذلك يفضل تجنب وضعه في هذه الحالة، مع ضرورة ترطيب الشفاه باستخدام مرطب وتناول بين أربعة وستة أكواب من الماء خلال اليوم، والتي تساعد على ترطيب الشفاه.
عدم الاهتمام بتقشير الشفاه
عدم تقشير الشفاه يفسد مظهرها عند وضع أحمر الشفاه، لذلك يفضل ترطيبها بشكل يومى مع استخدام مقشر لطيف لإزالة الجلد الميت والحصول على شفاه ناعمة ورطبة .
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التعليقات على الشفايف المشققة والتحديد بلون غامق.. 5 أخطاء تفسد أحمر الشفاه
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