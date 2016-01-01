وصفات طبيعية للشعر الدهنى.. خل التفاح والملح الإنجليزى أبرزها



وصفات طبيعية للشعر الدهنى وصفات طبيعية للشعر الدهنى

تحتوى فروة الرأس على غدد دهنية تنتج مادة تسمى الزهم، وتتصل هذه الغدد ببصيلات الشعر أسفل فروة الرأس، وتطلق الزهم على الشعر، مما يشكل طبقة واقية من الزيت الطبيعى الذى يصد الماء ويمنع جفاف الشعر، لكن أحياناَ تفرط الغدد فى إنتاج الزهم لأسباب مختلفة ولعل أبرزها، تقلبات الهرمونات، الذى يحدث فى مرحلة المراهقة وانقطاع الطمث، مما يتسبب فى الشعر الدهنى، الذى ينتج عنه مشاكل مختلفة منها الإصابة بأكزيما أو صدفية فروة الرأس، وقشرة الرأس وغيرها من المشاكل التى تستوجب علاج الشعر الدهنى بطرق مختلفة منها وصفات طبيعية، نتعرف عليها فى التقرير التالى، وفقاً لما ذكره موقع "prevention"، والتى يمكن إعدادها باتباع خطوات بسيطة.



وصفات طبيعية للشعر الدهنى

خل التفاح

نصح جوشوا زيشنر، مدير الأبحاث التجميلية والسريرية فى الأمراض الجلدية بمستشفى ماونت سيناى فى نيويورك، باستخدام خل التفاح لأنه يحتوى على خواص قابضة تساعد على إزالة الزيت الزائد من الجلد، كما له فوائد أخرى لفروة الرأس، وذلك من خلال خلط ثلاث ملاعق كبيرة من خل التفاح مع كوب واحد من الماء الدافئ، وبعد غسل وشطف الشعر باستخدام منظف معتدل، ينصح بوضع محلول الخل على الشعر وفروة الرأس، وتركه لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 دقائق، ثم شطف الشعر بالماء البارد، مع تكرار غسل الشعر بالماء لمدة تتراوح مابين 3 إلى 4 مرات فى الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.



خل التفاح



مزج جل الصبار مع عصير الليمون

يساعد مزج جل الصبار مع عصير الليمون فى السيطرة على إنتاج الزهم وجعل الشعر يبدو أكثر ليونة، ولتحقيق ذلك ينصح بإضافة ملعقة أو ملعقتين من جل الصبار إلى ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ثم إضافة كوبًا من الماء إلى الخليط وخلطه جيدًا، ووضعه على الشعر بعد غسله بالشامبو المناسب، ثم ترك المزيج على الشعر لعدة دقائق، ثم غسل الشعر بالماء البارد، مع تكرار هذه الوصفة أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

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جل الصباررش بعض صودا الخبز على الشعرتساعد صودا الخبز فى التخلص من الزيت الزائد بالشعر وتراكم المنتجات المختلفة من مستحضرات تجميل للشعر، وذلك من خلال رش كمية صغيرة (نحو نصف ملعقة صغيرة) على فروة الرأس وفرشها على الشعر، ويمكن رش صودا الخبز أثناء غسل الشعر، مع إضافة ملعقتين كبيرتين من كوب ماء دافئ ووضعه على شعر مبلل، وتركه لمدة تتراوح مابين 5 إلى 10 دقائق، ثم شطف الشعر بالماء، مع تكرار الوصفة، لمدة مرة أو مرتين في الأسبوع، للحصول على نتائج إيجابية.صودا الخبزإضافة الملح الإنجليزى لشامبو الشعريحتوى الملح على المغنيسيوم الذى يقلل من حدوث الالتهابات ويقلل من تراكم منتجات العناية بالشعر بفروة الرأس، ويتحكم فى زيوت فروة الرأس، وذلك من خلال مزج ملعقة كبيرة من بلورات الملح مع الشامبو وغسل الشعر به، مع تكرار هذه الوصفة لمرتين أو ثلاث مرات فى الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.