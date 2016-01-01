انفدى بجلدك.. 4 علامات هتقولك إنه بيستغلك عشان ينسى حبيبته القديمة



علامات هتقولك إنه بيستغلك عشان ينسى حبيبته القديمة علامات هتقولك إنه بيستغلك عشان ينسى حبيبته القديمة

قد تتفاجىء المرأة بأن حبيبها يناديها باسم أخرى، أويعقد مقارنة بينها وبين حبيبته السابقة، كما إنه لا يبادلها نفس المشاعر، ولا يقدم أي جديد في سبيل استقرار واستمرار العلاقة، مما يجعل بالمرأة تبدأ في البحث وراء الرجل لتكتشف إنها مجرد دواء لنسيان حبيبته السابقة، ولذلك أشار تقرير نشر بموقع "thelist"، إلى بعض العلامات الدالة على ذلك والتي نتعرف عليها في السطور القادمة.



بيقارن دايماً بينك وبين حبيبته القديمة

تعتبر من أهم علامات على أن الرجل يعتبرالمرأة مجرد دواء لنسيان حبيبته السابقة، هي أن يعقد مقارنة بينها وبين الأخرى، مما يؤثر بشكل سلبى على المرأة ويجعلها تفقد الثقة بنفسها.

بيتجاهل رسائلك وتليفوناتك

يتعمد الرجل الذى لم يستطيع نسيان حبيبته السابقة، أن يتجاهل التحدث عن مستقبله مع حبيبته الحالية، لأنه لم يقرر بشكل جاد الاستمرار في العلاقة من عدمه، كما يتجاهل الرد على رسائلها ومكالماتها الهاتفية، ويعود لقراءة رسائل حبيبته السابقة وتذكر خططه المستقبلية معها.



بيحاول يتواصل مع حبيبته الأولى

تعتبر من أهم علامات أن الرجل مازال يتذكر حبيبته السابقة، هي إنه يحاول بكل الطرق التواصل معها وقضاء أطول فترة ممكنة مع حبيبته الأولى، محاولة منه لإعادة العلاقة مرة أخرى، وهذا أكبر دليل على أنه مازال يحبها، وهنا يجب على المرأة أن تختار إما الاستمرار في العلاقة أو الانسحاب منها.

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الانسحاب بدلاً من الاستمرار في قصة مزيفةبعد ظهور العلامات السابق ذكرها، والتأكد من الرجل مازال يتذكر حبيبته السابقة، هنا قد تفكر المرأة في الإنتقام بكافة الطرق، لكن لا يفضل ذلك بأى حال من الأحوال، والأفضل أن تنسحب المرأة من العلاقة الحالية، وتعود لحياتها من جديد وتحاول أن تنسى هذه التجربة العاطفية الفاشلة.