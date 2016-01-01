8 نصائح لازم تعرفها قبل قرار استخدام الطلاء الأسود داخل منزلك



استخدام الطلاء الأسود داخل منزلك استخدام الطلاء الأسود داخل منزلك



الأسود ملك الألوان ولا يتردد الكثيرون قبل اختياره فى الأزياء والإكسسوارات ولكن أحيانًا يترددون كثيرًا قبل اتخاذ قرار طلاء أحد جدران المنزل باللون الأسود ويتخوفون أن يكون لونًا مقبضًا وكئيبًا. لذلك قدم موقع "sharperimpressionspainting" عدة نصائح لاستخدام اللون الأسود بالشكل الأمثل فى طلاء الجدران والأثاث:





طلاء أحد جدران الغرفة باللون الأسود:

عند التفكير في طلاء أحد جدران الغرفة باللون الأسود، يجب أولاً اختيار الأسطح المراد طلاؤها، مع العلم على أن اللون الأسود يتسبب في جعل الغرفة مظلمة، لذلك يفضل اتباع بعض النصائح، وهي:



- يمكن طلاء جدار أو باب غرفة، أو حتى السقف باللون الأسود، مع طلاء بعض الأجزاء الأخرى بالغرفة باللون الأبيض أو البيج والذى يجعل الغرفة تبدو أكثر اتساعًا خاصة في الغرف الصغيرة.

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- يفضل طلاء أطول جدار في الغرفة، باللون الأسود، وطلاء باقي الجدران بلون أفتح فذلك يجعل الغرفة تبدو أكبر وأكثر إشراقًا.اختيار الألوان الأخرى مع اللون الأسودعند اختيار الطلاء الأسود اللامع لاستكمال الغرفة، يمكن استخدام ألوان أخرى مثل الأزرق والبنفسجى، والدرجات المختلفة من الألوان الجريئة والمشرقة بديكور وأثاث المنزل، كما يناسب اللون البنى مع الأسود، عند طلاء خزانة أو إحدى جدران الغرفة.- يفضل اختيار طلاء أسود غير لامع فى غرف الأطفال أو المطبخ وغيرها من الغرف الأكثر استخدامًا خلال اليوم.عند التفكير في طلاء غرف المنزل باللون الأسود، يجب اختيار غرفة ذات مساحة واسعة وتتميز بالضوء الساطع أو تحتوى على إضاءة جيدة، لأن اللون الأسود يعطى انطباعًا بضيق المساحة، والشعور بالضيق، كما يجب مراعاة الآتى:- إذا كانت الغرفة صغيرة ولديها نافذة واحدة فقط، يفضل تركيب مرآة معلقة على الحائط مقابل النافذة، لتضىء الغرفة، أو فتح النوافذ للإضاءة الطبيعية.- إذا كانت الغرفة صغيرة ولا تحتوي على نوافذ، يفضل استخدام ضوء علوي أو شمعدان مع الكثير من القوة الكهربائية.- عند استخدام اللون الأسود في أي غرفة، يفضل استخدام مصابيح علوية حتى تعطى الشعور بمساحة أكبر للغرفة، والراحة خلال الليل.مزج طلاء الجدار مع ألوان الديكوريفضل مزج طلاء الجدار باللون الأسود مع ألوان قطع الأثاث، حتى تبدو أكثر أناقة، وجعلها أكثر اتساعًا، من خلال إضافة قطع أثاث كبيرة باللون الأسود، أو خزانة، يفضل أيضًا استخدام قطع أثاث بألوان متناقضة، لتعويض الألوان الداكنة، مثل أريكة بألوان فاتحة مع إطارات بيضاء للوحات فنية وإضافة طاولة قهوة بألوان فاتحة.