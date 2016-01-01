بعد الحمل والولادة تتعرض السيدات لـظهور الـ "الكرش"، وهو من أشهر أنواع المشاكل التي تؤثر على نفسية السيدات بعد الولادة وتعرضهن للتوتر والقلق الشديد، وحسب ما ذكره موقع Brightside فأن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها للتخلص من الكرش وهى:
نصائح للتخلص من الكرش بعد الولادة
1: ينصح المرأة الحامل بالاهتمام بالرضاعة الطبيعية للطفل ، فهى تساعد على تعزيز صحة الجسم ووقايته من الوزن الزائد وظهور البطن.
2:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية وخصوصا المشى ولكن بعد فترة الولادة وتحت اشراف الطبيب، حيث تساعدك الرياضة على التخلص من الكرش والوزن الزائد في الجسم.
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التعليقات على لو طلعلك كرش بعد الولادة.. اعرفى ازاى تتخلصى منه
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