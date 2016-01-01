هل يناسب الكيتو دايت جسمك ولماذا لا تفقد وزنك أثناء اتباعه؟



كيتو دايت كيتو دايت

الكيتو دايت من الأنظمة الغذائية الغذائية الشهيرة، وقد أثبت نجاحا مع البعض في فقدان الوزن بينما لم يثبت نجاحا للبعض الآخر فما السبب وراء ذلك وهل يناسب الكيتو دايت طبيعة جسمك ..هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقا لموقع تايمز أوف انديا.



هل يناسب كيتو دايت طبيعة جسمك؟



والكيتو دايت نظام غذائي يشجع على استهلاك الأطعمة الغنية بالدهون والكربوهيدرات، كواحد من أنجح الطرق لكثير من الناس لفقدان الوزن، الا أنه قد لا ينجح معك .



و الأسباب الرئيسية لفشل كيتو دايت في العمل لدى بعض الناس شائعة وتتمثل فى التالى:

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اخطاء الكيتو دايت تؤثر على محاولات إنقاص وزنك１- الأكل كثيرا أو قليلااتباع الكيتو دايت يعني أنك سوف تضطر إلى البدء في قياس طعامك بكميات كبيرة، والتي قد تكون صعبة للغاية وإذا كنت لا تلتزم بحجم الجزء المعين ، فأنت أكثر عرضة لخطأ إما تناول القليل جدًا أو تناول أكثر من الكمية المطلوبة.قد يكون من الممكن أيضًا أن تستهلك عددًا أكبر من الكربوهيدرات مما يتطلب منك النظام الغذائي (عن طريق الخطأ ، أو المزيد من الدهون. أوتستهلك الكثير من البروتين ، لأنه يمكن أن يدفع الجسم إلى خارج الكيتوزية (عندما يحرق الجسم الدهون بدلاً من الكربوهيدرات لاكتساب الطاقة)قد يؤدي أي من هذه الأخطاء إلى إبطاء عملية الأيض وزيادة صعوبة إفراز الجسم للدهون المخزنة ، مما يؤدي إلى عرقلة أي تقدم قد تحرزه.２- إجهاد جسمكعندما تتعرض للضغوط ، فإن ذلك يؤثر سلبًا على إنتاجيتك ويبطئك، ما يفعله هذا أيضًا هو التأثير على عاداتك الغذائية، يعمل الإجهاد على تسريع إنتاج الكورتيزول في الجسم ، والذي بدوره يرسل إشارة إلى الجسم لإبطاء إطلاق الدهون والحفاظ عليها، يمكن أن تؤدي مستويات الإجهاد غير المدارة أيضًا إلى مقاومة اللبتين في الجسم، على مدار فترة من الزمن ، يمكن أن يلعب مع رصيدك الهرموني ويؤدي إلى مشاكل إضافية يمكن أن تبطئ من فقدان الوزن.مجرد القيام بأشياء بسيطة مثل الحصول على نوم مناسب أو التأمل أو أخذ قسط من الراحة يمكن أن يساعدك على الاسترخاء وفقدان الوزن.３- صعوبة الالتزام بالروتينالكيتو دايت غذائي صعب، لذا يجب أن تلتزم بالروتين حتى تحصل على نتائج جيدة، كما أن هذا النظام يضع قيود على الاطعمة، صعوبة في الالتزام بالنظام الغذائي قد يؤدى إلى صعوبة تكيف جسمك مع هذا الدايت وبالتالى لا تفقد وزنك.４- المضاعفات الطبية دون تشخيصعلى الرغم من أن الكيتو يغير خطة نظامك الغذائي إلى حد ما ، إلا أن بعض المشكلات الطبية الكامنة قد تجعل من الصعب عليك الالتزام بحمية Keto ، مما يجعلك عرضة لزيادة الوزن.الحساسية الغذائية يمكن أن يجعل من الصعب هضم بعض الأطعمة ، ويؤدي إلى الالتهاب ويعرضك لمجموعة من الآثار الجانبية الأخرى كذلك.يمكن أن يسبب عدم تحمل جسمك الكيتو دايت أحيانًا حالة مثل قصور الغدة الدرقية ، عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية ، مما يجعلك تشعر بالتعب.