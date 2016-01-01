

متى تبدأين تناول وسائل منع الحمل بعد الولادة؟ متى تبدأين تناول وسائل منع الحمل بعد الولادة؟

تجربة الحمل والولادة من التجارب المثيرة في حياة كل سيدة وبعد الانجاب تحتاج المراة لفترة زمنية طويلة قد تصل لعدة سنوات قبل التفكير في خوض هذه التجربة من جديد لذلك هناك سؤال يدور بعقل كل سيدة بعد الولادة وهو متى تبدأ في تناول وسائل منع الحمل لتحديد النسل، ويقدم التقرير التالى معلومات هامة حول الموعد المثالى للبدء في تناول وسائل منع الحمل بعد الولادة وفقا لما ذكره موقع healthline.



متى يمكنك البدء في تحديد النسل بعد الولادة؟



بعد الولادة ، من الممكن الحمل حتى قبل بدء الدورة الشهرية مرة أخرى، سيساعد استخدام تحديد النسل على تقليل خطر الحمل، تقريبا جميع وسائل تحديد النسل يمكن أن تبدأ مباشرة بعد الولادة.

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هناك بعض الاستثناءات القليلة فقط:حبوب منع الحمل الهرمونية :كل هذه الأساليب تحتوي على هرمون الاستروجين، و قد يؤثر الإستروجين على إمدادات حليب الأم في الأسابيع الأولى بعد الولادة، إذا كانت المرأة تخطط للرضاعة الطبيعية ، فمن الأفضل تأخير استخدام وسائل تحديد النسل هذه حتى حوالي 4 إلى 6 أسابيع بعد الولادة .غطاء عنق الرحم: من المستحسن تأخير استخدام هذه الطرق حتى 6 أسابيع بعد الولادة لمنح عنق الرحم بعض الوقت للعودة إلى حجمه الطبيعي.ما هو نظام تحديد النسل الأفضل بعد الولادة؟لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع لتحديد النسل بعد الولادة، بدلاً من ذلك ، هناك العديد من العوامل المختلفة التي تحدد الأنسب لكل سيدة.إذا كنت لا تخططين للحمل مرة أخرى لسنوات عديدة ، فقد يفضل استخدام طريقة طويلة الأمد لتحديد النسل مثل الغرسة أو اللولب، أما إذا كنتى تخططين للحمل مرة أخرى في وقت أقرب ، فقد تفضلين الطريقة التي يمكنك استخدامها على أساس شهري أو حسب الحاجة.إذا حصلت على اللولب أو الغرسة ، فسيتعين إزالته من قبل الطبيب إذا قررت أنك تريدى الحمل مرة أخرى، اما الطرق الأخرى مثل الحبوب أو الحقن يمكنك إيقاف استخدامها بنفسك.إذا حصلت على حقنة تحديد النسل ، فقد يستغرق الأمر عدة أشهر بعد آخر موعد حقن حتى تعود خصوبتك الطبيعية، مع كل وسائل تحديد النسل الأخرى ، من الممكن في الغالب الحمل مباشرة بعد التوقف عن استخدامه.