هل تقضى المضادات الحيوية على فيروس كورونا فعلا؟

يزعم عدد من العلماء أن المضادات الحيوية الموجودة بالفعل في السوق يمكنها علاج فيروس كورونا، وذلك رغم تحذيرات مركز السيطرة على الأمراض ومنظمة الصحة العالمية من أن المضادات الحيوية لا تفعل شيئًا ضد الفيروسات.
ووفقا لتقرير " الديلى ميل"، يعتقد العلماء أن المضادات الحيوية المتوفرة بالفعل في السوق قد تكون هي المفتاح لعلاج فيروس كورونا، حيث أوضح فريق من الباحثين في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا أن 4 أنواع من المضادات الحيوية تعالج المكورات العنقودية والتهاب الجلد، قد تتمكن من إيقاف الفيروس في الاختبارات المعملية.
هل المضادات الحيوية فعالة في منع وعلاج فيروس كورونا الجديد؟
ووفقا لبيان منظمة الصحة العالمية ، لا تعمل المضادات الحيوية ضد الفيروسات ، بل البكتيريا فقط، ولان الفيروس التاجي الجديد (2019-nCoV) هو فيروس، بالتالي لا ينبغي استخدام المضادات الحيوية كوسيلة للوقاية أو العلاج.
ومع ذلك، إذا كنت في المستشفى بسبب 2019-nCoV ، فقد تتلقى المضادات الحيوية لأن العدوى البكتيرية المشتركة ممكنة.
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