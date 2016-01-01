الأهلى يتخطى مانشستر يونايتد فى تصنيف أندية العالم.. والزمالك 86 عالميا



النادى الأهلي النادى الأهلي

يواصل النادى الأهلي تقدمه بين أندية العالم، وفقاً للتصنيف الصادر من موقع "Clubworldranking" حيث ارتقى 5 مراكز ليقفز إلى الـ 47 عالمياً، بدلاً من المركز الـ 52 الذى احتله فى تصنيف الأسبوع الماضى، وتفوق على العديد من الأندية العالمية، أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزى الذى حل فى المركز 53 عالميًا.



وكان الأهلى قد انتزع بطاقة التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد تخطى فريق صن دوانز الجنوب أفريقى بنتيجة 3-1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بالدور ربع النهائى للمسابقة القارية، ليضرب موعداً مع الوداد المغربى فى الدور نصف النهائي، لانتزاع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.



فيما تقدم نادى الزمالك للمركز الـ 86 عالمياً بدلاً من المركز الـ 90 عالمياً الذى احتله فى تصنيف الأسبوع الماضي.

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وكان الزمالك قد تغلب على الترجى التونسى بنتيجة 3-2 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بدورى أبطال أفريقيا، ويتأهل إلى الدور نصف النهائى ليواجه الرجاء المغربي.ويستعد الأهلى والزمالك لمواجهة سموحة والإتحاد السكندرى بالجولة الـ 18 من مسابقة الدورى المصري، يومى الأربعاء والخميس على الترتيب.