الأهلى يتخطى مانشستر يونايتد فى تصنيف أندية العالم.. والزمالك 86 عالميا

آخر الأخباراخبار الرياضة › الأهلى يتخطى مانشستر يونايتد فى تصنيف أندية العالم.. والزمالك 86 عالميا

صورة الخبر: النادى الأهلي
النادى الأهلي

يواصل النادى الأهلي تقدمه بين أندية العالم، وفقاً للتصنيف الصادر من موقع "Clubworldranking" حيث ارتقى 5 مراكز ليقفز إلى الـ 47 عالمياً، بدلاً من المركز الـ 52 الذى احتله فى تصنيف الأسبوع الماضى، وتفوق على العديد من الأندية العالمية، أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزى الذى حل فى المركز 53 عالميًا.

وكان الأهلى قد انتزع بطاقة التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد تخطى فريق صن دوانز الجنوب أفريقى بنتيجة 3-1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بالدور ربع النهائى للمسابقة القارية، ليضرب موعداً مع الوداد المغربى فى الدور نصف النهائي، لانتزاع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

فيما تقدم نادى الزمالك للمركز الـ 86 عالمياً بدلاً من المركز الـ 90 عالمياً الذى احتله فى تصنيف الأسبوع الماضي.

وكان الزمالك قد تغلب على الترجى التونسى بنتيجة 3-2 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بدورى أبطال أفريقيا، ويتأهل إلى الدور نصف النهائى ليواجه الرجاء المغربي.

ويستعد الأهلى والزمالك لمواجهة سموحة والإتحاد السكندرى بالجولة الـ 18 من مسابقة الدورى المصري، يومى الأربعاء والخميس على الترتيب.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على الأهلى يتخطى مانشستر يونايتد فى تصنيف أندية العالم.. والزمالك 86 عالميا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50425

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435093%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2587%25D9%2584%25D9%2589%2D%25D9%258A%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25B7%25D9%2589%2D%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25B1%2D%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25AA%25D8%25AF%2D%25D9%2581%25D9%2589%2D%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2586%25D9%258A%25D9%2581%2D%25D8%25A3%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%2D%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%2D86%2D%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A7&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager