فى ظل تزايد أعداد المصابين بمرض كورونا، فى مختلف الدول حول العالم، وصلت نتائج تفشى الفيروس إلى إلغاء أكثر من بطولة رياضية هامة، بعد قرار عدد من الدول والاتحادات الرياضية إلغاء عدد من البطولات الهامة خوفا من هذا الـ"بعبع" الذى أصبح يسيطر على تفكير كل الدول فى مختلف أنحاء العالم.
نرصد فى التقرير التالى أبرز البطولات الرياضية التى تم إلغاؤها بسبب كورونا
1- اللعبة : كرة اليد
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التعليقات على 5 بطولات تم إلغاؤها بسبب فيروس كورونا ..فيديو
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