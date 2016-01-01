5 بطولات تم إلغاؤها بسبب فيروس كورونا ..فيديو

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فى ظل تزايد أعداد المصابين بمرض كورونا، فى مختلف الدول حول العالم، وصلت نتائج تفشى الفيروس إلى إلغاء أكثر من بطولة رياضية هامة، بعد قرار عدد من الدول والاتحادات الرياضية إلغاء عدد من البطولات الهامة خوفا من هذا الـ"بعبع" الذى أصبح يسيطر على تفكير كل الدول فى مختلف أنحاء العالم.



نرصد فى التقرير التالى أبرز البطولات الرياضية التى تم إلغاؤها بسبب كورونا



1- اللعبة : كرة اليد

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- البطولة : السوبر الافريقى- الفترة : نهاية مارس الجارى- مكان البطولة : الجزائر2- اللعبة تنس الطاولة- البطولة : بطولة قطر الكبرى- الفترة من 2 إلى 6 مارس الجارى- مكان البطولة : قطر3- اللعبة : المصارعة- البطولة : البطولة التأهيلية لأولمبياد طوكيو- الفترة من 12 إلى 15 مارس الجارى- مكان البطولة : المغرب4- اللعبة : الجودو- البطولة : جراند برى- الفترة من : 6 إلى 8 مارس- مكان البطولة : المغرب5- اللعبة : كرة السلة- البطولة : لافروليج- الفترة من :13 مارس حتى 2 مايو- مكان البطولة أكثر من دولة منها تونس والسنغال ونيجيريا