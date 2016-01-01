الشناوى وأبو جبل يتصدران أفضل تصديات ربع نهائى أبطال أفريقيا.. فيديو



الشناوى وابو جبل الشناوى وابو جبل

ألقى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الضوء على أهم وأبرز التصديات التى شهدتها مواجهات دور ربع النهائى من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وقد تأهل 4 فرق عربية هى الأهلى والزمالك من مصر والوداد والرجاء من المغرب.



نشر "كاف" على الصفحة الرسمية على موقع تويتر أبرز تصديات حراس المرمى خلال المباريات وتصدر الثنائى المصرى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومحمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك التقرير الذى أعده "كاف".



يستعد ناديا الأهلى والزمالك لمواجهة كل من الوداد والرجاء المغربى على الترتيب فى مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويلعب الرجاء المغربي مع الزمالك والوداد مع الأهلى في ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا الجمعة الموافق الأول من مايو القادم، فيما تقام مباراة الإياب فى الثامن من الشهر نفسه فى القاهرة.

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ومن المنتظر أن تكون مباريات الذهاب والإياب بين الفرق الأربعة خلال شهر رمضان المعظم الذى سوف ينطلق 23 أبريل، وهو ما يجبر على إقامة مباريات الذهاب للأهلى والزمالك فى تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت المغرب أى الساعة الواحدة صباحا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة، بينما تقام مباريات الإياب لمباريات الأهلى والزمالك فى القاهرة خلال الساعة العاشرة مساء.https://twitter.com/caf_online_AR/status/1237053029993480206