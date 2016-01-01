ألقى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" الضوء على أهم وأبرز التصديات التى شهدتها مواجهات دور ربع النهائى من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وقد تأهل 4 فرق عربية هى الأهلى والزمالك من مصر والوداد والرجاء من المغرب.
نشر "كاف" على الصفحة الرسمية على موقع تويتر أبرز تصديات حراس المرمى خلال المباريات وتصدر الثنائى المصرى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومحمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك التقرير الذى أعده "كاف".
يستعد ناديا الأهلى والزمالك لمواجهة كل من الوداد والرجاء المغربى على الترتيب فى مباريات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.
ويلعب الرجاء المغربي مع الزمالك والوداد مع الأهلى في ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا الجمعة الموافق الأول من مايو القادم، فيما تقام مباراة الإياب فى الثامن من الشهر نفسه فى القاهرة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على الشناوى وأبو جبل يتصدران أفضل تصديات ربع نهائى أبطال أفريقيا.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق