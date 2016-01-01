كلوب: محمد صلاح لاعب عظيم.. وأتمنى أن يقلده ساديو مانى

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صورة الخبر: كلوب وصلاح
كلوب وصلاح

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بالنجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق بعد أن نجح في الوصول للمباراة رقم 100 مع الريدز، منذ انضمامه إلى قلعة "أنفيلد" في صيف 2017.

وفاز محمد صلاح، بجائزة أجمل أهداف الريدز لشهر فبراير الماضى، أمام ساوثهامبتون فى المباراة التى حسمها الريدز بنتيجة 4-0 على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

قال كلوب خلال تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "محمد صلاح ليس بحاجة أن يسجل الأهداف لأن يكون لاعبًا عظيمًا بتاريخ النادي بالبريميرليج، لكن الأهداف قطعًا ستجعل الجميع يتذكره دومًا".

أضاف المدير الفنى لنادى ليفربول: "لقد لعب محمد صلاح مباراة رائعة أمام بورنموث وقدم أداء مذهلاً وسجل هدفًا مهمًا، لقد لعب مباراة رائعة جدًا، فهو لاعب عالمي ومهاجم مذهل وأنا سعيد لأجله، أن يحقق كل هذه الأرقام وأعتقد أن ماني لديه الفرصة لفعل ما يقوم به صلاح".

أشار كلوب: "نحن بحاجة للجميع على ارض الملعب وبحاجة للاعب بإمكانه الحسم بمختلف اللحظات والشكر لله أن صلاح يتميز مايكون هو الحاسم".

واختتم المدير الفنى لنادى ليفربول: "سأكون سعيدًا لو ان ماني يقوم بمثل مايقوم به محمد صلاح وأنا أعتقد أن لديه الفرصة لفعل ذلك".

المصدر: youm7

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