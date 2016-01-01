أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بالنجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق بعد أن نجح في الوصول للمباراة رقم 100 مع الريدز، منذ انضمامه إلى قلعة "أنفيلد" في صيف 2017.
وفاز محمد صلاح، بجائزة أجمل أهداف الريدز لشهر فبراير الماضى، أمام ساوثهامبتون فى المباراة التى حسمها الريدز بنتيجة 4-0 على ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
قال كلوب خلال تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "محمد صلاح ليس بحاجة أن يسجل الأهداف لأن يكون لاعبًا عظيمًا بتاريخ النادي بالبريميرليج، لكن الأهداف قطعًا ستجعل الجميع يتذكره دومًا".
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التعليقات على كلوب: محمد صلاح لاعب عظيم.. وأتمنى أن يقلده ساديو مانى
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