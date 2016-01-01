مصر تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

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مصر تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني

دانت وزارة الخارجية المصرية محاولة الاغتيال الفاشلة، التي استهدفت اليوم الاثنين، موكب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في الخرطوم.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، عن "ارتياح مصر لفشل المحاولة الآثمة ونجاة سيادته".

وأكد المتحدث باسم الخارجية على "أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله والقضاء عليه".

ونجا رئيس الوزراء السوداني اليوم من محاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم. وقالت وسائل إعلام سودانية إن محاولة الاغتيال تمت عبر سيارة مفخخة استهدفت موكب حمدوك.

المصدر: RT

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