

«بي إم دبليو» تستدعي 4827 سيارة في الصين لعيوب بالوسائد الهوائية «بي إم دبليو» تستدعي 4827 سيارة في الصين لعيوب بالوسائد الهوائية

أعلنت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق استدعاء شركة «بي إم دبليو» المحدودة لتجارة السيارات 4827 سيارة من سلسلة -3 من السوق الصيني بسبب وسائد هوائية معيبة.

وذكرت المصلحة - في بيان اليوم - أن الاستدعاء المقرر أن يبدأ في أول مايو المقبل سيشمل 4193 سيارة محلية الصنع تم إنتاجها في الفترة من 11 يوليو 2003 إلى 18 مايو 2005 و634 مركبة مستوردة تم إنتاجها في الفترة من 18 نوفمبر 1999 إلى 23 فبراير 2006.

وأوضحت المصلحة أن وحدات نفخ الوسادة الهوائية "تاكاتا" في المركبات المعيبة قد تتمزق وتتسبب في إطلاق شظايا معدنية حادة نحو الركاب، ما يؤدي إلى إصابة خطيرة أو الوفاة.

وأشارت المصلحة إلى أن هذه المركبات كانت جزءا من استدعاء سابق في عامي 2013 و2014 تم فيه استبدال وحدات النفخ للوسائد الهوائية المعيبة "تاكاتا"، غير أن وحدات النفخ للوسائد الهوائية ظلت معرضة لخطر الانفجار بعد التعرض طويل الأجل للرطوبة العالية ودرجات الحرارة المرتفعة.

ومن المقرر أن تقوم الشركة المعنية باستبدال الوسائد الهوائية المعيبة مجانا.





