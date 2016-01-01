أعلن المهندس “نزار الحريري” رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية في تصريح صحفي على هامش ملتقى الصناعيين بجدة، عن انشاء أول مصنع لتجميع السيارات خلال العام الحالي والتصنيع سيكون في عام 2023، ويأتي ذلك انطلاقاً من رؤية سمو ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”.
وأوضح الحريري أن البرنامج اهتم في البداية بأربعة قطاعات أساسية منهم قطاع السيارات، بالإضافة إلى صناعة الطيران التي تحتاج الالمنيوم والتيتانيوم لافتاً الى وجود فريق لمساعدة المستثمرين للتعرف على الفرص المتاحة والمناسبة في هذه القطاعات لتظهر بالشكل المطلوب بما يتوافق مع رؤية ولي العهد التى تقوم على استكشاف الفرص وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات.
وفيما يخص الطيران أشار الحريري إلى أن التجمعات الصناعية تعمل على عدة ملفات مع أكبر شركتي طيران في العالم، لافتاً إلى وجود صناعات محلية يمكن أن تزودها بقطع أو أجزاء من الطائرات، كما يعمل البرنامج مع جهات أخرى في منظومة الصناعة لتأهيل المصانع للتوريد لهذه الصناعات، مؤكداً أن ملف صناعة السيارات يشهد تطورات عديدة تحت اشراف الوزير “بندر الخريف”، وفي حال نجحت المفاوضات الحالية سيتم البدء مع شركتين من اكبر الشركات بالعالم.
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التعليقات على بدء إنشاء أول مصنع لتجميع السيارات بالمملكة هذا العام
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