مخاوف من حدوث عاصفة وأمطار غزيرة بمصر.. والأرصاد توضح حقيقة الأمر

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صورة الخبر: مخاوف من حدوث عاصفة وأمطار غزيرة بمصر.. والأرصاد توضح حقيقة الأمر
مخاوف من حدوث عاصفة وأمطار غزيرة بمصر.. والأرصاد توضح حقيقة الأمر

انتشرت في الساعات القليلة الماضية، تحذيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأنَّ هناك عاصفة شديدة قادمة إلى مصر، وسوف تتشكل فوق الأرض قبل سطح البحر، وستمر على محافظات القاهرة والإسكندرية والدلتا، فضلًا عن وصول سرعة الرياح إلى 59 كم/ ساعة.

وتزامنًا مع تلك المعلومات، حذر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من الخروج من المنزل يومي الخميس والجمعة، رابطين أنَّ ما سيحدث سيكون أسوأ من منخفض "ميديكين"، الذي مر على مصر؛ نوفمبر الماضي.

الأرصاد الجوية توضح حقيقة العاصفة القادمة إلى مصر
تعليقًا على الأمر، أوضح الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أنَّ محافظات الجمهورية ستتعرض خلال الأيام المقبلة إلى أمطار غزيرة على جميع الأنحاء؛ وذلك نتيجة وجود منخفض جوي متعمق بشكل كبير، فضلًا عن وجود منخفض آخر بطبقات الجو العليا.

وأكّد "شاهين"، خلال حديثه مع "الوطن"، أنَّ الأمر ليس بحاجة إلى التهويل مثلما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا يصل المنخفض إلى مرحلة الإعصار أو العواصف، لافتًا إلى أنَّهم بصدد نشر بيان تفصيلي بعد قليل حول "طبيعة الجو خلال الأيام المقبلة".

المصدر: الوطن

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