يحرص الإنسان عند اللقاء الأول مع الحبيب على الاهتمام بمظهره باختيار أفضل ما لديه من ملابس، واستخدام أفضل العطور وتصفيف الشعر بشكل مناسب، حتى يظهر بكامل أناقته أمام الطرف الأخر، لكن قد لا يكتفى البعض بكل بهذا بل بتغيير صوته حتى يبدو جذابًا ورقيقًا وهادئًا عند التحدث مع الحبيب بأول لقاء، وقد يلجأ لهذا مواليد ثلاث أبراج نتعرف عليهم في السطور المقبل، وفقاً لما ذكره موقع "bustle".
برج الجوزاء.. عشان يبان رومانسى
يعرف عن برج الجوزاء بأنه من الأبراج القابلة للتغير والتكييف مع أي بيئة اجتماعية أو موقف جديد، لذلك يمكنه بسهولة بدء محادثات مع أى شخص يقابله لأول مرة، وإظهار نفسه في أحسن صورة، خاصة في العلاقات العاطفية، يتعمد تغيير صوته في أول لقاء لإظهار أنه شخص رومانسى .
برج الأسد.. يغير صوته وشخصيته كمان
يفضل برج الأسد الأضواء وجذب انتباه الأخرين، والتباهى بممتلكاته باهظة الثمن، والتي تعتبر أحد أكبر عيوبه، وهو من الأبراج التى تفضل عدم إظهار شخصيتها الحقيقة في أول لقاء عاطفى، ويفضل أن يتصنع ويغير من صوته أمام الحبيب ويتحدث بطريقة غير معتادة.
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التعليقات على 3 أبراج تصطنع الرقة فى أول موعد غرامى.. الأسد أسوأها
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