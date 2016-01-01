3 أبراج تصطنع الرقة فى أول موعد غرامى.. الأسد أسوأها

آخر الأخباراخبار منوعة › 3 أبراج تصطنع الرقة فى أول موعد غرامى.. الأسد أسوأها

صورة الخبر: 3 أبراج تصطنع الرقة فى أول موعد غرامى.. الأسد أسوأها
3 أبراج تصطنع الرقة فى أول موعد غرامى.. الأسد أسوأها

يحرص الإنسان عند اللقاء الأول مع الحبيب على الاهتمام بمظهره باختيار أفضل ما لديه من ملابس، واستخدام أفضل العطور وتصفيف الشعر بشكل مناسب، حتى يظهر بكامل أناقته أمام الطرف الأخر، لكن قد لا يكتفى البعض بكل بهذا بل بتغيير صوته حتى يبدو جذابًا ورقيقًا وهادئًا عند التحدث مع الحبيب بأول لقاء، وقد يلجأ لهذا مواليد ثلاث أبراج نتعرف عليهم في السطور المقبل، وفقاً لما ذكره موقع "bustle".

برج الجوزاء.. عشان يبان رومانسى
يعرف عن برج الجوزاء بأنه من الأبراج القابلة للتغير والتكييف مع أي بيئة اجتماعية أو موقف جديد، لذلك يمكنه بسهولة بدء محادثات مع أى شخص يقابله لأول مرة، وإظهار نفسه في أحسن صورة، خاصة في العلاقات العاطفية، يتعمد تغيير صوته في أول لقاء لإظهار أنه شخص رومانسى .

برج الأسد.. يغير صوته وشخصيته كمان
يفضل برج الأسد الأضواء وجذب انتباه الأخرين، والتباهى بممتلكاته باهظة الثمن، والتي تعتبر أحد أكبر عيوبه، وهو من الأبراج التى تفضل عدم إظهار شخصيتها الحقيقة في أول لقاء عاطفى، ويفضل أن يتصنع ويغير من صوته أمام الحبيب ويتحدث بطريقة غير معتادة.

برج الميزان.. بيغير صوته عشان يسحر الناس
يجيد برج الميزان سحر الطرف الأخر بكلماته العاطفية ورومانسيته، التي يرددها بصوت هادئ، ليجذب الحبيب عند أول لقاء لهم، كما يتعمد أن ينتقى الكلمات السهلة عند التحدث مع الأخرين عن المواضيع الهامة، حتى ينتبهون له ويقتنعون بكلماته خاصة عندما يرغب في إقناع الحبيب بفكرة ما خاصة بحياتهم معاً في المستقبل وهذه تعتبر أهم ميزات برج الميزان.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 3 أبراج تصطنع الرقة فى أول موعد غرامى.. الأسد أسوأها

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
10060

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435081%2F3%2D%25D8%25A3%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AC%2D%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25B7%25D9%2586%25D8%25B9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D9%2582%25D8%25A9%2D%25D9%2581%25D9%2589%2D%25D8%25A3%25D9%2588%25D9%2584%2D%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B9%25D8%25AF%2D%25D8%25BA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%2589%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B3%25D8%25AF%2D%25D8%25A3%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25A3%25D9%2587%25D8%25A7&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager