

"خلي بالك".. استخدام الهاتف في دورات المياة يزيد فرص الإصابة بكورونا "خلي بالك".. استخدام الهاتف في دورات المياة يزيد فرص الإصابة بكورونا

كشف باحث في جامعة بريطانية، أن الأشخاص الذين يستخدمون الهاتف داخل المرحاض تزيد فرص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز"، نقلا عن صحيفة "ميرور" البريطانية.



الفيروسات تنتقل إلى الهاتف

وذكر المصدر أن البكتيريا الموجودة في المرحاض قد تنقل إلى شاشة الهاتف، الأمر الذي يجعل الشخص عرضة للإصابة بالفيروسات حتى لو غسل يديه بعد الخروج، على اعتبار أن البكتيريا انتقلت إلى الهاتف، خلال استخدامك له، وقال البروفيسور ويليام كيفيل، من جامعة "ساوثهامبتون": "يمكن أن تغسل يديك بعد المرحاض، ولكن إذا لمست شاشة هاتفك ثم لمست وجهك، فهذا سيقود إلى إصابتك بالعدوى".



ويعيش فيروس كورونا لمدة تتراوح بين ساعتين و9 ساعات على الأسطح مثل المعدن والزجاج والبلاستيك، وتشير دراسات سابقة إلى أن هاتف أي شخص يحتوي على ما يصل إلى 17 ألف نوع بكتيري.

قد يعجبك أيضا...

كما وجد استطلاع، أجرته شركة "جيلي بين"، أن 54% من البريطانيين اعترفوا بأنهم يستخدمون هواتفهم في المرحاض.