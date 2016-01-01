

ابعد عنها عشان تبقى نشيط.. أطعمة تصيبك بالكسل ابعد عنها عشان تبقى نشيط.. أطعمة تصيبك بالكسل

هناك علاقة قوية بين الشعور بالنشاط والحيوية، وأيضا الكسل، ونوعية الطعام المتناول، فأثبتت العديد من الدراسات الحديثة أن هناك بعض الأطعمة التى تتسبب فى استنزاف طاقتك، وتجعلك تشعر بالرغبة الملحة فى الكسل والنوم، قدمها لنا التقرير المنشور عبر موقع "the healthy"، ومنها:





البطاطس المقلية



أثبتت العديد من الدراسات أن تناول البطاطس المقلية التى تحتوى على مواد حافظة تزيد من فرص ارتفاع ضغط الدم، وهذا الأمر يتسبب فى انخفاض الشعور والرغبة فى عدم القيام بأى نشاط، لذا هناك العديد من الأطعمة الصحية التى يمكنك تناولها دون أن تستنزف طاقتك، ومنها السلطة الخضراء.



- الأطعمة المقلية



يجب عليك الابتعاد عن الأطعمة المقلية، كعصى الموزاريلا، والدجاج، ولفائف البيض، فالطعام المقلى يمكن أن يجعلك تشعر بالكسل بسبب الطبيعة الغنية بالدهون فى الوجبة، والتى تتطلب وقتًا أطول للهضم، كما تمثل الدهون تحديًا للجسم، لذلك ينفق جسمك مزيدًا من الطاقة على عملية الهضم، ما قد يجعلك تشعر بالضعف وانخفاض الطاقة.



2

الموز



يحتوى الموز على مستويات عالية من البوتاسيوم، لكنه يحتوى على التربتوفان، الذى يتم تحويله إلى 5HTP فى المخ، والذى يتم بعد ذلك تحويله إلى هرمونات السيروتونين والميلاتونين، وهذا الأمر يجعله يسيطر على مزاجك، والرغبة المحلة فى الإصابة والرغبة فى النعاس.

2

- الكريز



الكريز غنى بالميلاتونين "هرمون النوم"، الذى يمكن أن يزيد رغبتك فى النوم، لذا يمكنك تناوله قبل النوم، وعم تناوله خلال العمل.