"ماء أحمر" يتدفق من الصنابير في إيطاليا.. والسلطات تكشف السر

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صورة الخبر: "ماء أحمر" يتدفق من الصنابير في إيطاليا.. والسلطات تكشف السر
"ماء أحمر" يتدفق من الصنابير في إيطاليا.. والسلطات تكشف السر

تدفقت مياه حمراء اللون من الصنابير في بلدة كاستلفيترو، شمالي إيطاليا، لعدة ساعات، مما أثار الكثير من التساؤلات بشأن مصدرها.

ووفقما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، فإن عطلا في مصنع للنبيذ المحلي تسبب في تسرب نحو ألف لتر من المشروب الروحي إلى أنابيب المياه، الأربعاء.

وأوضحت نائبة رئيس البلدية جيورجيا ميزاكي، أن الخلل الفني دام لأكثر من 3 ساعات، مشيرة إلى أن النبيذ وصل نحو 20 منزلا.

وطمأنت السلطات المحلية المواطنين، وقالت على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" إن الخلل لم يتسبب في أي "مخاطر صحية".

وتعد كاستلفيترو، الواقعة في قلب منطقة إميليا رومانيا، وجهة سياحية لمحبي الطعام والنبيذ.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه عدة مناطق إيطالية أزمة كبيرة بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد، حيث ارتفع عدد وفيات الفيروس المعدي في إيطاليا إلى 233، فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من 5800.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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