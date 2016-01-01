تدفقت مياه حمراء اللون من الصنابير في بلدة كاستلفيترو، شمالي إيطاليا، لعدة ساعات، مما أثار الكثير من التساؤلات بشأن مصدرها.
ووفقما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، فإن عطلا في مصنع للنبيذ المحلي تسبب في تسرب نحو ألف لتر من المشروب الروحي إلى أنابيب المياه، الأربعاء.
وأوضحت نائبة رئيس البلدية جيورجيا ميزاكي، أن الخلل الفني دام لأكثر من 3 ساعات، مشيرة إلى أن النبيذ وصل نحو 20 منزلا.
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التعليقات على "ماء أحمر" يتدفق من الصنابير في إيطاليا.. والسلطات تكشف السر
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