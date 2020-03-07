

العملات الرقمية تخسر 26 مليار دولار بسبب تراجع النفط وأسواق الأسهم العالمية العملات الرقمية تخسر 26 مليار دولار بسبب تراجع النفط وأسواق الأسهم العالمية

هبطت القيمة السوقية للعملات الرقمية اليوم الاثنين، بمقدار 26.43 مليار دولار متأثرة الخسائر الحادة التي تكبدتها أسعار النفط وزيادة عمليات البيع في أسواق الأسهم عالميًا.



وذكرت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية، أن عملة البيتكوين - أكبر عملة رقمية من حيث القيمة - هبطت بأكثر من 10% خلال تعاملات اليوم.



يُذكر أن أسعار النفط العالمية قد انخفضت بنسبة بلغت 31% مسجلة أكبر خسائرها منذ اندلاع حرب الخليج عام 1991؛ نتيجة انهيار اتفاق تحالف (أوبك +) بشأن تعميق خفض الإنتاج من أجل مجابهة ضعف الطلب العالمي على النفط الناجم عن تفشي فيروس (كورونا) المستجد وتداعياته السلبية على اقتصاد الصين التي تعد أكبر مستورد للخام.

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وعانت العقود الأجلة لمزيج برنت من ثاني أسوأ أداء لها على الإطلاق مع بداية تعاملات اليوم، حيث سجلت عقود شهر مايو تراجعًا بنحو 30% ليصل إلى 31.02 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1991، كما تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر أبريل بنسبة 34% ليصل إلى 27.34 دولار للبرميل، ما استدعى تعليق التداولات لبضع دقائق بسبب مخاوف من حجم الخسائر المسجلة.وشهدت تعاملات اليوم عمليات بيع موسعة من قبل المستثمرين بعد الصدمة الناجمة عن فشل (أوبك +) في التوصل إلى قرار بشأن تعميق خفض الإنتاج بسبب معارضة روسيا، التي اعتبرت إنه من السابق لأوانه تقييم مخاطر (كورونا) على معدلات الطلب العالمية، ما دفع مؤسسات دولية مثل "جولدمان ساكس" إلى التحذير بشأن تهاوي أسعار المعدن الأسود إلى ما دون مستوى 20 دولار للبرميل.وفي الوقت ذاته، انخفضت أسواق الأسهم في اليابان وهونج كونج بشكل حاد، في حين تتجه أسواق الأسهم الأمريكية إلى تسجيل انخفاض حاد في بداية تداولات اليوم الاثنين.وبالرُغم من الخسائر التي سجلتها عملة "بيتكوين" اليوم، فقد ارتفعت العملة الرقمية الأكبر من حيث القيمة بنسبة 9% تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن.