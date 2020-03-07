

ارتفاع جديد في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 9-3-2020 ارتفاع جديد في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 9-3-2020

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين 9-3-2020 في مصر، ارتفاعا جديدا، بنحو 5 جنيهات وذلك خلال تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب بعد موجة التذبذب التي شهدتها الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 727 جنيها بعد أن كان سعر الجرام 695 جنيها الأسبوع الماضي.



ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.



أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 732 جنيها للجرام بدون مصنعية مرتفعا بنحو 5 جنيهات

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