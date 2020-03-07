تراجع الدولار بفعل النفط وكورونا

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تراجع الدولار بفعل النفط وكورونا

انخفض الدولار مقابل اليورو والين اليوم الاثنين، فيما تضافر هبوط أسعار النفط ومخاوف فيروس كورونا لتهبط عائدات سندات الخزانة الامريكية لمستويات متدنية لم تخطر على بال.

وانهارت أسعار النفط 30% بعد أن فاجأت السعودية الأسواق بالتعهد بخفض سعر الخام وزيادة الإنتاج عقب انهيار اتفاق أوبك لخفض الإمدادات.

وسارع المستثمرون المذعورون للسندات بحثا عن الأمان وهبط عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما عن 1% ولأجل عشر سنوات عن 0.5% ليبدد ما كان مصدر الجذب الرئيسي للدولار في وقت ما.

ووسط تعاملات محمومة، هبط الدولار 0.3% مقابل العملة اليابانية إلى 101.58 ين وهو أقل مستوى في ثلاثة أعوام.

وفي أحدث تعاملات، زاد اليورو واحدا بالمئة إلى 1.1408 دولار بينما تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي ما يقرب من 2% مقابل نظيرهما الأمريكي.

وخلال التعاملات، وهبط الدولار الأسترالي ستة بالمئة لأقل مستوى في 11 عاما مقابل الين بينما نزل نظيرة النيوزيلندي أكثر من 7%.

وفي أحدث تعاملات، سجل الدولار الأسترالي 0.6540 دولار أمريكي متعافيا من انخفاض إلى 0.6311 دولار بينما قبع الدولار الأمريكي عند أقل مستوى في 17 شهرا مقابل سلة من العملات.

المصدر: الدستور

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