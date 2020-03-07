انخفض الدولار مقابل اليورو والين اليوم الاثنين، فيما تضافر هبوط أسعار النفط ومخاوف فيروس كورونا لتهبط عائدات سندات الخزانة الامريكية لمستويات متدنية لم تخطر على بال.
وانهارت أسعار النفط 30% بعد أن فاجأت السعودية الأسواق بالتعهد بخفض سعر الخام وزيادة الإنتاج عقب انهيار اتفاق أوبك لخفض الإمدادات.
وسارع المستثمرون المذعورون للسندات بحثا عن الأمان وهبط عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاما عن 1% ولأجل عشر سنوات عن 0.5% ليبدد ما كان مصدر الجذب الرئيسي للدولار في وقت ما.
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التعليقات على تراجع الدولار بفعل النفط وكورونا
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