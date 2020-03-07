

تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى لأدنى مستوياته قبل التعويم بنسبة 7.31% تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى لأدنى مستوياته قبل التعويم بنسبة 7.31%

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 33 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 594.073 مليار جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 256.7 مليون ورقة مالية بقيمة 822.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.38% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.63%، والعرب على 7.99% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 54.04% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.95%.



ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 19.2 مليون جنيه، 15. مليون جنيه، 80.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 58.1 مليون جنيه، 35.3 مليون جنيه، 8 ملايين جنيه، على التوالي.



وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 7.31% ليغلق عند مستوى 10983 نقطة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ شهر 11 عام 2016 قبل قرار تعويم الجنيه، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.95% ليغلق عند مستوى 1535 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 7.3% ليغلق عند مستوى 12615 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 7.17% ليغلق عند مستوى 4110 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.04% ليغلق عند مستوى 1083 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.71% ليغلق عند مستوى 1167 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 660 نقطة.



وارتفعت أسهم 5 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 141 شركة، ولم تتغير مستويات 23 شركة.