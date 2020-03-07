يطرح اليوم البنك المركزي، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالي تبلغ 7.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 4 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 3.5 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.
وحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار بقيمة 101.6 مليار جنيه.
وتراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي.
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التعليقات على «المركزي» يطرح سندات خزانة بـ 7.5 مليار جنيه
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