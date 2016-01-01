الطيران المصري يوقف جميع رحلاته من وإلى السعودية

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الطيران المصري


أعلنت شركة مصر للطيران تعليق رحلاتها من وإلى جميع المدن السعودية اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

وقالت الشركة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "قررت الشركة الوطنية مصرللطيران تعليق رحلاتها الي جميع المدن السعودية التي تطير إليها وذلك اعتبارا من اليوم 9 مارس 2020 وحتي إشعار آخر".

ودعت الشركة عملاءها إلى "ضرورة مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال أقرب مكتب تابع لمصر للطيران أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة".

المصدر: RT

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