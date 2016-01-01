أعلنت شركة مصر للطيران تعليق رحلاتها من وإلى جميع المدن السعودية اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.
وقالت الشركة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "قررت الشركة الوطنية مصرللطيران تعليق رحلاتها الي جميع المدن السعودية التي تطير إليها وذلك اعتبارا من اليوم 9 مارس 2020 وحتي إشعار آخر".
ودعت الشركة عملاءها إلى "ضرورة مراجعة وتعديل حجوزاتهم من خلال أقرب مكتب تابع لمصر للطيران أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة".
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التعليقات على الطيران المصري يوقف جميع رحلاته من وإلى السعودية
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