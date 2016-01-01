نجاة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال في الخرطوم (فيديو)

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › نجاة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال في الخرطوم (فيديو)

صورة الخبر: عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك

أفاد التلفزيون السوداني، اليوم الاثنين، بأن رئيس وزراء البلاد عبد الله حمدوك نجا من محاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم.

وقالت وسائل إعلام سودانية إن محاولة الاغتيال تمت عبر سيارة مفخخة استهدفت موكبه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في مجلس الوزراء السوداني قوله إن حمدوك نجا من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في العاصمة، فيما أكد التلفزيون الحكومي أنه نقل إلى مكان آمن.

المصدر: رويترز

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على نجاة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال في الخرطوم (فيديو)

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
1427

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435070%2F%25D9%2586%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25A9%2D%25D8%25B1%25D8%25A6%25D9%258A%25D8%25B3%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A1%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%2D%25D8%25B9%25D8%25A8%25D8%25AF%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587%2D%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2583%2D%25D9%2585%25D9%2586%2D%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D8%25BA%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2584%2D%25D9%2581%25D9%258A%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D8%25B1%25D8%25B7%25D9%2588%25D9%2585%2D%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager