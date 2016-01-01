قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إن بلاده تقف مع مصر في ملف سد النهضة، في مواجهة أثيوبيا "بما يصون المصالح المصرية ويحفظ حقوقها وأمنها المائي".
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ الصباح وزير الخارجية المصري سامح شكري، في إطار الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية لعدد من الدول العربية بهدف حشد دعم عربي في مواجهة إثيوبيا في أزمة سد النهضة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، إن الوزير شكري سلم أمير الكويت رسالة حول آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة.
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التعليقات على الكويت تعلن دعم مصر في مواجهة إثيوبيا في أزمة سد النهضة
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