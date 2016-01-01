ذكر موقع Mashable أن شركة جوجل تقوم بعدة محاولات عن طريق استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، لاكتشاف طرق جديدة للمساعدة في علاج فيروس كورونا.
وفي بيان لشركة جوجل ديب مايند التابعة لجوجل قالت فيه إن الشركة تقوم باستخدام نظام AlphaFold للتعرف على عدد من البروتينات المكونة لفيروس لكورونا والمعروف علميا باسم COVID-19.
وأضاف البيان أن هذه المحاولة من شأنها مساعدة العلماء في تطوير مصل أو علاج لفيروس كورونا، كما قالت الشركة أن محاولة دراسة والتعرف على البروتينات المكونة لبنية فيروس كورونا من الممكن أن تستغرق عدة شهور.
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التعليقات على جوجل تعمل على اكتشاف البروتينات المكونة لفيروس كورونا
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