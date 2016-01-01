

جوجل تعمل على اكتشاف البروتينات المكونة لفيروس كورونا جوجل تعمل على اكتشاف البروتينات المكونة لفيروس كورونا

ذكر موقع Mashable أن شركة جوجل تقوم بعدة محاولات عن طريق استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، لاكتشاف طرق جديدة للمساعدة في علاج فيروس كورونا.



وفي بيان لشركة جوجل ديب مايند التابعة لجوجل قالت فيه إن الشركة تقوم باستخدام نظام AlphaFold للتعرف على عدد من البروتينات المكونة لفيروس لكورونا والمعروف علميا باسم COVID-19.



وأضاف البيان أن هذه المحاولة من شأنها مساعدة العلماء في تطوير مصل أو علاج لفيروس كورونا، كما قالت الشركة أن محاولة دراسة والتعرف على البروتينات المكونة لبنية فيروس كورونا من الممكن أن تستغرق عدة شهور.

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ونشرت شركة جوجل كل المعلومات التى توصلت إليها حتى الآن، حتى تكون تحت تصرف العلماء والأطباء لمساعدتهم في فهم الفيروس، ووضعت المعلومات تحت رخصة مفتوحة حتى يستطيع الجميع قراءة آخر ما تم التوصل إليه بالنسبة لطبيعة الفيروس.جوجل تتفوق على الأطباء وتطور تكنولوجيا اكتشاف سرطان الثدىوفي وقت سابق، قام فريق بحثى من جوجل ديب مايند بتطوير نظام جديد بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى يستطيع القيام بالكشف عن سرطان الثدى، بالتعاون مع مركز بحث سرطان الثدي في كلية طب لندن الإمبراطورية، وجامعة نورث وسترن في بريطانيا.وشركة جوجل ديب مايند هى شركة قائمة على تطوير آليات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى والأبحاث، انضمت إلى شركة Alphabet المالكة لجوجل في عام 2014.