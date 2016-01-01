مبادئ جراحات المناظير في المسالك البولية.. دورة تدريبية بـ جامعة المنصورة

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انطلقت اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات بمركز جراحات الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة فعاليات الدورة التدريبية "مبادئ جراحات المناظير فى المسالك البولية" التى ينظمها المركز بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور اشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة خلال الفترة من ٨_١٢ مارس الجاري وبحضور كل من الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب جامعة المنصورة ، والدكتور تامر أبو السعد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد شومة رئيس قسم الكلى والمسالك البولية بالكلية ومقرر الدورة ، والدكتور باسم صلاح مدير مركز جراحات الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة ، عدد من أساتذة وأطباء الكلى والمسالك البولية بالجامعة وبمشاركة ٢٠ متدربا وطبيبا أفريقيا من ٢٠ دولة أفريقية ومنها دول حوض النيل.



و اشادت الدكتورة نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب جامعة المنصورة بالجهد المبذول من العاملين بمركز الكلى والمسالك البولية بالجامعة وبدور المركز فى تقديم خدمة طبية مميزة وفى الارتقاء بالبحث العلمى مما ساهم فى تواجد جامعة المنصورة فى مكانة مميزة فى التصنيفات الدولية لأهم الجامعات العالمية.

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وأضافت أن هذه الدورة لها هدف استراتيچى يتمثل فى توطيد علاقة مصر بالدول الإفريقية ودعم مصر لهذه الدول فى المجال الطبى من خلال تدريب أطباء من دول إفريقية على جراحات المناظير فى المسالك البولية.وأشار الدكتور تامر أبو السعد وكيل كلية الطب جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث إلى أهمية إقامة الفعاليات العلمية التى ترتقى بمهارات الأطباء مثنيا على موضوع هذه الدورة التدريبية الذى يعكس المسئولية الطبية والدبلوماسية التى يقوم بها مركز جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة من خلال تقديم خدمة مميزة للمرضى والارتقاء بمهارات أطباء من عدة دول إفريقية ينقلون صورة مميزة عن مصر لبلادهم.وأكد الدكتور باسم صلاح مدير مركز جراحات الكلى والمسالك البولية أن الدورة التدريبية تستهدف التعريف بالجديد فى جراحات المناظير فى الكلى والمسالك البولية وتدريب عدد من الأطباء من دول إفريقية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة التابعة لوزارة الخارجية التى تتولى الدعم العلمى والثقافى لدول إفريقيا وخاصة دول حوض النيل.وأضاف أن الدورة تتضمن محاضرات نظرية سيتم خلالها مناقشة عدد الموضوعات مثل تفتيت حصوات الكلى ، وحل مشكلة ضيق مجرى البول وتضخم البروستاتا بالإضافة إلى نقل حي للجراحات التى تعالج هذه المشكلات من داخل غرف العمليات.وأشار الدكتور أحمد شومة أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة ومقرر الدورة إلى أنه يرى أن المؤسسات التعليمات دورها لا يقتصر فقط على المحاضرات النظرية بل يجب عليها تنظيم مختلف الفعاليات، مثل ورش العمل والدورات التدريبية التى ترتقى بمهارات الباحثين وهذا ما يقوم به مركز جراحات الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة باستمرار.