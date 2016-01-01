فنون جميلة حلوان تنظم صالونا للفنون

نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان صالون الفنون تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، ورعاية الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف الدكتور أحمد هنو عميد كلية الفنون الجميلة ، والدكتور أشرف رضا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
وذلك بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمهتمين بالحركة الفنية .
تضمن الصالون أعمال الطلاب السنوى والمتاحة أعماله للاقتناء من أجل نشر الفن فى ربوع الوطن والارتقاء بالحياة الفنية. بلغ عدد الاعمال المشاركه اكثر من ١٠٠ عمل فني تنوعت الأعمال بين تصوير زيتي و طباعه جرافيك و نحت واعمال جدارية .
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