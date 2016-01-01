فنون جميلة حلوان تنظم صالونا للفنون

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صورة الخبر: كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان
كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان

نظمت كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان صالون الفنون تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، ورعاية الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف الدكتور أحمد هنو عميد كلية الفنون الجميلة ، والدكتور أشرف رضا وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وذلك بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمهتمين بالحركة الفنية .

تضمن الصالون أعمال الطلاب السنوى والمتاحة أعماله للاقتناء من أجل نشر الفن فى ربوع الوطن والارتقاء بالحياة الفنية. بلغ عدد الاعمال المشاركه اكثر من ١٠٠ عمل فني تنوعت الأعمال بين تصوير زيتي و طباعه جرافيك و نحت واعمال جدارية .

تتبنى كلية الفنون الجميلة إقامة تلك المعارض لتنمية قدرات ومهارات الطلبة فى فنون الرسم، والتصوير والنحت والتصميم لاكتشاف المواهب والمهارات الواعدة والعمل على صقل هذه المواهب والتوجيه السليم لها من خلال متابعة الأساتذة المتخصصين لكى تتفتح مواهبهم و تنمو قدراتهم وتتزود بالثقافة الفنية الرفيعة من خلال تلك المعارض .

وإيماناٌ بالدور الحيوى والهام لكلية الفنون الجميلة فى خدمة المجتمع وتاكيداٌ على دورها الريادى فى نشر الوعى الفنى والعلمى بالكلية، دعما لرسالة كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان وسعيها الدائم والحثيث لزيادة فرص الطلبة الموهوبين.

المصدر: elbalad

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