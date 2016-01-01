أعلن على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن غدا الإثنين سوف يتم تخصيص الحصة الاولى عن الشهيد حيث نبه علي جميع الإدارات التعليمية باحياء يوم الشهيد وتخليد ذكراه العطرة بالقاء كلمة عن فضل الشهيد ومكانته بطابور الصباح وتخصيص الصحة الأولي كافة الصفوف الدراسية للحديث عن يوم الشهيد ومكانته.
وأضاف "عبد الرؤوف" ان مصر تحتفل يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد وهو اليوم الذى يخلد شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن ويأتي الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق مضيفا أن الجميع يرسل تحية إجلال واحترام لأرواح عشقت التضحية والعطاء كى تهب أوطانها الحياة، ضحت بأغلى ما تملك لتشرق شمس الوطن .
ووجه وكيل الوزارة المعلمين إلى أن يعلموا أبنائنا قيمة التضحية كى يستطيعوا حمل الأمانة والرسالة جيل وراء جيل، لتحيا مصر" ويعرفوا قيمة من ضحوا بأرواحهم من أجل أن يبقى هذا الوطن العظيم الذى يستحق كل التضحية والفداء والعطاء
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على غدا .. تعليم الدقهلية يخصص الحصة الأولى بكل المدارس ليوم الشهيد
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق