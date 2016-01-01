غدا .. تعليم الدقهلية يخصص الحصة الأولى بكل المدارس ليوم الشهيد

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أعلن على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن غدا الإثنين سوف يتم تخصيص الحصة الاولى عن الشهيد حيث نبه علي جميع الإدارات التعليمية باحياء يوم الشهيد وتخليد ذكراه العطرة بالقاء كلمة عن فضل الشهيد ومكانته بطابور الصباح وتخصيص الصحة الأولي كافة الصفوف الدراسية للحديث عن يوم الشهيد ومكانته.



وأضاف "عبد الرؤوف" ان مصر تحتفل يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد وهو اليوم الذى يخلد شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن ويأتي الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق مضيفا أن الجميع يرسل تحية إجلال واحترام لأرواح عشقت التضحية والعطاء كى تهب أوطانها الحياة، ضحت بأغلى ما تملك لتشرق شمس الوطن .



ووجه وكيل الوزارة المعلمين إلى أن يعلموا أبنائنا قيمة التضحية كى يستطيعوا حمل الأمانة والرسالة جيل وراء جيل، لتحيا مصر" ويعرفوا قيمة من ضحوا بأرواحهم من أجل أن يبقى هذا الوطن العظيم الذى يستحق كل التضحية والفداء والعطاء

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وأشار إلى أن يوم الشهيد هو يوم استشهاد البطل الفريق عبد المنعم رياض بين جنوده في مواجهة تاريخية تصور قصة الصمود وأروع البطولات مرحلة خالدة من مراحل تاريخنا المجيد وهو من مواليد مدينة طنطا فى 22 أكتوبر من عام 1919 م، وهو فريق أول وقائد عسكرى مصرى، شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، كما شغل من قبل منصب رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة المصرية وعين عام 1964 رئيسًا لأركان القيادة العربية الموحدة، وفى حرب 1967 عين قائدا عاما للجبهة الأردنية.وأوضح أن الشهيد البطل يعد من أشهر العسكريين العرب فى النصف الثانى من القرن العشرينحيث شارك فى الحرب العالمية الثانية ضد الألمان والإيطاليين بين عامى 1941 و1942، وشارك فى حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثى عام 1956، وحرب 1967 وحرب الاستنزاف حتى وفاته فى 9 مارس 1969م.