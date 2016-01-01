قدمت الدكتورة منال فؤاد أخصائى أمراض الجلدية والليزر والتجميل، عبر "صدى البلد" نصائح حول أهم الخطوات التى يجب أن تتبعها الفتيات للعناية بالشرة.
وقالت إن، الفتيات الصغيرة التى تقمن بفعل أشياء غير صحيحة يجب عليهن الأعتناء ببشرتها بشكل سليم من خلال الأستماع إلى الأطباء.
وأضافت منال فؤاد، أن من أهم الخطوات التى يجب أتباعها هى أستخدام واقى الشمس بشكل مستمر لحماية البشرة، مع الحرص على تجديده كل ساعتين.
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التعليقات على لـ السيدات.. تعرفى على أهم الخطوات للعناية بالبشرة.. فيديو
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