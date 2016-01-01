

في اليوم العالمي للمرأة .. نصائح لإعادة ثقتك بنفسك في اليوم العالمي للمرأة .. نصائح لإعادة ثقتك بنفسك



يصادف 8 مارس من كل عام اليوم العالمى للمرأة، وقد خصص هذا اليوم للدلالة على احترام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها فى مختلف المجالات سواء الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.



ولكن على الرغم من ذلك تعرضت العديد من الفتيات والسيدات في الآونة الأخيرة للكثير من المشاكل والأعباء اليومية التي أدت إلى فقدان بعضهن الثقة بأنفسهن.



ويعد فقدان الثقة بالنفس من اسوأ الامور التى يمكن أن تشعر بها المرأة فهو يؤدى إلى الكثير ممن المشاكل النفسية و يؤثر على حياتها بشكل سلبى،و فى هذا السياق قالت الدكتورة سالي الشيخ استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن قله الثقة بالنفس التي تعاني منها المرأة نتيجة احداث مرت بها في مرحلة من مراحل عمرها يسبب لها صدمة أو حالة من عدم الثقة في قدراتها او ومع مرور الوقت وكثرة الضغوط النفسية التي تمر بها المرأة يصبح لدى بعض النساء موضوع الثقة في النفس مشكلة تؤرقهم .

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قدمت استشارى العلاقات الاسرية مجموعة من النصائح التى تساعد المرأة فى إعادة الثقة بنفسها.-تحديد نقاط الضعف ونقاط القوة: فمعرفتك لنقاط ضعفك حتى تساعدك فى تحسينها أما معرفتك لنقاط قوتك فهى ركيزة ثقتك في نفسك.-الاهتمام بالمظهر والنظافة الشخصية من أهم مقومات شعور الثقة بالنفس.-البحث عن الهوايات المفضلة واذا تم اكتشافها يفضل ممارستها.-التخلص من الخوف والقلق بممارسة الرياضة فهى تمنحك الشعور بالثقة.-الشعور بالرضا والامتنان.- انظري للأمور التي تتمتعي بها والنعم والإيجابيات الموجودة بحياتك واستمتعي بها.-تحلي بالصبر والثقة بأنك سوف تحصلين على كل شيء تريدينه .-ابتعدي تمامًا عن الشعور بالضعف والعزيمة والفشل.-لا تقارني نفسك بالآخرين.