يصادف 8 مارس من كل عام اليوم العالمى للمرأة، وقد خصص هذا اليوم للدلالة على احترام وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها فى مختلف المجالات سواء الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.
ولكن على الرغم من ذلك تعرضت العديد من الفتيات والسيدات في الآونة الأخيرة للكثير من المشاكل والأعباء اليومية التي أدت إلى فقدان بعضهن الثقة بأنفسهن.
ويعد فقدان الثقة بالنفس من اسوأ الامور التى يمكن أن تشعر بها المرأة فهو يؤدى إلى الكثير ممن المشاكل النفسية و يؤثر على حياتها بشكل سلبى،و فى هذا السياق قالت الدكتورة سالي الشيخ استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن قله الثقة بالنفس التي تعاني منها المرأة نتيجة احداث مرت بها في مرحلة من مراحل عمرها يسبب لها صدمة أو حالة من عدم الثقة في قدراتها او ومع مرور الوقت وكثرة الضغوط النفسية التي تمر بها المرأة يصبح لدى بعض النساء موضوع الثقة في النفس مشكلة تؤرقهم .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على في اليوم العالمي للمرأة .. نصائح لإعادة ثقتك بنفسك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق