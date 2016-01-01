طريقة تحضير القهوة الفرنسية.. 4 نكهات بطريقة الكافيهات

طريقة تحضير القهوة الفرنسية
تعتبر طريقة تحضير القهوة الفرنسية مختلفة تمامًا عن القهوة التركية أو العادية التي نتناولها يوميًا، حيث يبدأ الكثيرون يومهم بفنجان القهوة فهي المشروب الرسمي على مستوى العالم، ولكل دولة طقوس معنية في إعداد القهوة مثل طريقة تحضير القهوة الفرنسية الشهية التي تمتزج بالحليب أو بنكهة أخرى تضاف للقهوة تمنحها مذاق مميز ومختلف.
أولًا طريقة تحضير القهوة الفرنسية الجاهزة
مكونات القهوة الفرنسية الجاهزة :
نصف كوب ماء
نصف كوب حليب
ملعقة نسكافيه
ملعقة كاكاو
ملعقة سكر
طريقة تحضير القهوة الفرنسية الجاهزة :
في وعاء على النار امزجي الحليب مع الماء حتى يغلي
ضيفي ملعقة النسكافيه أو البن مع السكر ( حسب رغبتك )
ضيفي ملعقة كاكاو وقلبي الخليط على نار هادئة
اتركي المكونات تغلي معًا لبضع دقائق ثم صبيها .
ثانيًا طريقة تحضير القهوة الفرنسية بالتوفي
مكونات القهوة الفرنسية بالتوفي :
4 ملاعق من قهوة التوفي الفرنسية الجاهزة
ملعقة سكر ( ضيفي السكر حسب رغبتك )
2 كوب حليب
مكونات الكريمة :
2ملعقة كريمة خفق
نصف كوب حليب
قطعة جبن كريمي
طريقة تحضير القهوة الفرنسية بالتوفي :
في وعاء على نار هادئة ضعي الحليب حتى يغلي
ضيفي له مسحوق قهوة التوفي والسكر وقلبي المكونات
أما تحضير الكريمة، قومي بخفق الكريمة مع الجبن والحليب في وعاء حتى تصبح قوامها كثيف
صبي القهوة في الاكواب ثم ضعي فوقها الكريمة المخفوقة .
ثالثًا طريقة تحضير القهوة الفرنسية بالحليب
مكونات القهوة الفرنسية بالحليب :
2 ملعقة من بن القهوة الفرنسية
2 ملعقة كاكاو
كوب ماء
كوب حليب
طريقة تحضير القهوة الفرنسية بالحليب :
سخني الحليب على نار هادئة واتركيه جانبًا
في وعاء آخر ضعي الماء وضيفي لها القهوة والكاكاو
قلبي المكونات على نار هادئة حتى تغلي
اسكبي القهوة في الفناجين ثم ضيفي لها الحليب السائل الساخن وقلبيهم معًا .
رابعًا طريقة تحضير القهوة الفرنسية بالبندق
مكونات القهوة الفرنسية بالبندق :
ملعقة كبيرة من النسكافيه
ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو
ملعقة كبيرة من بن القهوة الفرنسية بنكهة البندق
نصف كوب حليب
نصف كوب ماء
طريقة تحضير القهوة الفرنسية بالبندق :
في وعاء اخلطي الماء والنسكافيه والكاكاو والقهوة الفرنسية
قلبي المكونات معًا جيدًا وضعيها على نار هادئة حتى تغلي وتتجانس المكونات
بعد أن تغلي ضيفي لها الحليب المحلي وحركي المكونات معًا
اتركيها على النار تغلي دقيقتين مع التحريك ثم صبيها في الفناجين .
فوائد القهوة
-القهوة تحفز إفرازات المعدة بنسبة 15 % مما يساعد على تحسين عملية الهضم
-تحسن المزاج وتحارب الاكتئاب
-القهوة مدرة للبول، وتساعد الجسم على التخلص من السموم
- القهوة تنظف الكبد عن طريق إدرار البول و التخلص منه أول بأول
- القهوة تعمل على رفع ضغط الدم خاصة لمرضى الضغط المنخفض
- تحتوي القهوة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة
- القهوة تحمي من عدة أنواع من السرطان .
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