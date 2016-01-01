طريقة تحضير القهوة الفرنسية.. 4 نكهات بطريقة الكافيهات



طريقة تحضير القهوة الفرنسية طريقة تحضير القهوة الفرنسية



تعتبر طريقة تحضير القهوة الفرنسية مختلفة تمامًا عن القهوة التركية أو العادية التي نتناولها يوميًا، حيث يبدأ الكثيرون يومهم بفنجان القهوة فهي المشروب الرسمي على مستوى العالم، ولكل دولة طقوس معنية في إعداد القهوة مثل طريقة تحضير القهوة الفرنسية الشهية التي تمتزج بالحليب أو بنكهة أخرى تضاف للقهوة تمنحها مذاق مميز ومختلف.



أولًا طريقة تحضير القهوة الفرنسية الجاهزة



مكونات القهوة الفرنسية الجاهزة :

نصف كوب ماء

نصف كوب حليب

ملعقة نسكافيه

ملعقة كاكاو

ملعقة سكر

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طريقة تحضير القهوة الفرنسية الجاهزة :في وعاء على النار امزجي الحليب مع الماء حتى يغليضيفي ملعقة النسكافيه أو البن مع السكر ( حسب رغبتك )ضيفي ملعقة كاكاو وقلبي الخليط على نار هادئةاتركي المكونات تغلي معًا لبضع دقائق ثم صبيها .ثانيًا طريقة تحضير القهوة الفرنسية بالتوفيمكونات القهوة الفرنسية بالتوفي :4 ملاعق من قهوة التوفي الفرنسية الجاهزةملعقة سكر ( ضيفي السكر حسب رغبتك )2 كوب حليبمكونات الكريمة :2ملعقة كريمة خفقنصف كوب حليبقطعة جبن كريميطريقة تحضير القهوة الفرنسية بالتوفي :في وعاء على نار هادئة ضعي الحليب حتى يغليضيفي له مسحوق قهوة التوفي والسكر وقلبي المكوناتأما تحضير الكريمة، قومي بخفق الكريمة مع الجبن والحليب في وعاء حتى تصبح قوامها كثيفصبي القهوة في الاكواب ثم ضعي فوقها الكريمة المخفوقة .ثالثًا طريقة تحضير القهوة الفرنسية بالحليبمكونات القهوة الفرنسية بالحليب :2 ملعقة من بن القهوة الفرنسية2 ملعقة كاكاوكوب ماءكوب حليبطريقة تحضير القهوة الفرنسية بالحليب :سخني الحليب على نار هادئة واتركيه جانبًافي وعاء آخر ضعي الماء وضيفي لها القهوة والكاكاوقلبي المكونات على نار هادئة حتى تغلياسكبي القهوة في الفناجين ثم ضيفي لها الحليب السائل الساخن وقلبيهم معًا .رابعًا طريقة تحضير القهوة الفرنسية بالبندقمكونات القهوة الفرنسية بالبندق :ملعقة كبيرة من النسكافيهملعقة كبيرة من بودرة الكاكاوملعقة كبيرة من بن القهوة الفرنسية بنكهة البندقنصف كوب حليبنصف كوب ماءطريقة تحضير القهوة الفرنسية بالبندق :في وعاء اخلطي الماء والنسكافيه والكاكاو والقهوة الفرنسيةقلبي المكونات معًا جيدًا وضعيها على نار هادئة حتى تغلي وتتجانس المكوناتبعد أن تغلي ضيفي لها الحليب المحلي وحركي المكونات معًااتركيها على النار تغلي دقيقتين مع التحريك ثم صبيها في الفناجين .فوائد القهوة-القهوة تحفز إفرازات المعدة بنسبة 15 % مما يساعد على تحسين عملية الهضم-تحسن المزاج وتحارب الاكتئاب-القهوة مدرة للبول، وتساعد الجسم على التخلص من السموم- القهوة تنظف الكبد عن طريق إدرار البول و التخلص منه أول بأول- القهوة تعمل على رفع ضغط الدم خاصة لمرضى الضغط المنخفض- تحتوي القهوة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة- القهوة تحمي من عدة أنواع من السرطان .