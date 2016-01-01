هنتعشى ايه النهاردة .. طاجن فول بالحمص والطحينة وبيض اسكتلندي وسلطة فجل



طاجن فول بالحمص والطحينة طاجن فول بالحمص والطحينة

تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما "جبن ولانشون".



ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.



- طريقة عمل طاجن فول بالحمص لـ غادة جميل

- مقادير طاجن الفول بالحمص و الطحينة

فول مدمس

مكعبات طماطم

ثوم مفروم

مكعبات فلفل اخضر رومي

حمص

طحينة

خل عنب

ملح فلفل أسود

كمون

شطة

بابريكا

ماء

عصير ليمون

بقدونس مفروم للتزيين

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