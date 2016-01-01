آخر دراسة.. نصف ملعقة زيت زيتون يوميًا تحميك من مرض خطير

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صورة الخبر: زيت زيتون
زيت زيتون

كشفت دراسة علمية حديثة أن نصف ملعقة صغيرة فقط من زيت الزيتون يوميًا يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية بمقدار 5%، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية.

ودرس باحثون في جامعة هارفارد صحة ما يقرب من 100000 شخص على مدار 24 عامًا ووجدوا أن استهلاك زيت الزيتون مفيد لصحة القلب.

ويتفق معظم الخبراء على أن زيت الزيتون -خاصة البكر الممتاز - مفيد خاصة أنه يحتوي على حمض دهني يسمى حمض الأوليك الذي يقلل من الالتهابات.

وبعد حساب عوامل النظام الغذائي ونمط الحياة، وجد الباحثون أن أولئك الذين يتناولون أكثر من نصف ملعقة كبيرة يوميًا من زيت الزيتون لديهم خطر أقل بنسبة 15 في المائة من الإصابة بأي نوع من أمراض القلب والأوعية الدموية.

المصدر: صحيفة daily mail البريطانية

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