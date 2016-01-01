يحمي من 3 أمراض خطيرة .. دراسة تكشف فوائد المشي

آخر الأخبارالصحة والجمال › يحمي من 3 أمراض خطيرة .. دراسة تكشف فوائد المشي

صورة الخبر: فوائد المشي
فوائد المشي

كشفت دراسة علمية حديثة أن المشي يوميًا يمكن أن يطيل العمر وخاصة لكبار السن، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية .

وأكدت الدراسة التي أجرتها جامعة كاليفورنيا سان دييغو أن المشي مابين 2100 و4500 خطوة باليوم يقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 38% .

وينصح الأطباء أنه يجب على الأشخاص من جميع الأعمار السير حوالي 10 آلاف خطوة يوميًا، لكن هذا الهدف قد يعتبر صعب للغاية بالنسبة لبعض الناس ، وخاصة كبار السن.

وفي الوقت نفسه ، وجدت دراسة منفصلة أن الأشخاص في منتصف العمر الذين يمشون أكثر هم أقل عرضة لخطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم.

المصدر: صحيفة daily mail البريطانية

أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على يحمي من 3 أمراض خطيرة .. دراسة تكشف فوائد المشي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
24628

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F435035%2F%25D9%258A%25D8%25AD%25D9%2585%25D9%258A%2D%25D9%2585%25D9%2586%2D3%2D%25D8%25A3%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B6%2D%25D8%25AE%25D8%25B7%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A9%2D%25D8%25AF%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25A9%2D%25D8%25AA%25D9%2583%25D8%25B4%25D9%2581%2D%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25AF%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B4%25D9%258A&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager