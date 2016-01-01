يحمي من 3 أمراض خطيرة .. دراسة تكشف فوائد المشي



فوائد المشي فوائد المشي

كشفت دراسة علمية حديثة أن المشي يوميًا يمكن أن يطيل العمر وخاصة لكبار السن، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية .



وأكدت الدراسة التي أجرتها جامعة كاليفورنيا سان دييغو أن المشي مابين 2100 و4500 خطوة باليوم يقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 38% .



وينصح الأطباء أنه يجب على الأشخاص من جميع الأعمار السير حوالي 10 آلاف خطوة يوميًا، لكن هذا الهدف قد يعتبر صعب للغاية بالنسبة لبعض الناس ، وخاصة كبار السن.



وفي الوقت نفسه ، وجدت دراسة منفصلة أن الأشخاص في منتصف العمر الذين يمشون أكثر هم أقل عرضة لخطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم.

