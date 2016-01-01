تحذير.. أدوية التخسيس تصيب بمرض خطير يؤدي إلى الموت.. فيديو

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صورة الخبر: أدوية التخسيس
أدوية التخسيس

كشف الدكتور يوسف محمد أمين أستاذ الأمراض الصدرية، لـ "صدى البلد" عن أهم أسباب الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، ومن أهمها.
- نوع مجهول السبب، يصيب الفتيات الصغار أكثر من الشباب وتعمل الأدوية الحديثة بشكل فعال على علاجه

- نوع وراثي

- النوع الثالث يرتبط ببعض الأدوية والأدوات الكيميائية التى يمكن أن تتسبب فى وجوده

- النوع الرابع، يرتبط بأمراض مثل، الأمراض المناعية، الذئبة الحمراء، الأيدز، ارتفاع ضغط الوريد، والتى تعد من أهم المشكلات الذى يتعرض لها مرض التهاب الكبد

- النوع الخامس يرتبط ببعض العيوب الخلقية فى القلب، والتسبب بارتفاع ضغط الشريان الرئوي بشكل كبير، كما يمكن لبعض أدوية التخسيس أن تتسبب فى ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، وبعض الأدوية المخدرة، والتدخين وعند أهمال المرض، وعدم أتباع الخطوات اللازمة يسبب الوفاة

المصدر: elbalad

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