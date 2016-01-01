كشف الدكتور يوسف محمد أمين أستاذ الأمراض الصدرية، لـ "صدى البلد" عن أهم أسباب الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، ومن أهمها.
- نوع مجهول السبب، يصيب الفتيات الصغار أكثر من الشباب وتعمل الأدوية الحديثة بشكل فعال على علاجه
- نوع وراثي
- النوع الثالث يرتبط ببعض الأدوية والأدوات الكيميائية التى يمكن أن تتسبب فى وجوده
- النوع الرابع، يرتبط بأمراض مثل، الأمراض المناعية، الذئبة الحمراء، الأيدز، ارتفاع ضغط الوريد، والتى تعد من أهم المشكلات الذى يتعرض لها مرض التهاب الكبد
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التعليقات على تحذير.. أدوية التخسيس تصيب بمرض خطير يؤدي إلى الموت.. فيديو
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