قالت الدكتورة ريم القرشي، أستاذة الأمراض الصدرية بكلية طب القصر العينى، إن الدراسات الحديثة حول مرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي أظهرت ارتفاع نسبة الإصابة بين السيدات فى عمر الثلاثين والأربعين.
وأوضحت أن أمراض الذئبة الحمراء، وتيبس الجلد، ومرضى العيوب الخلقية بالقلب، أو مرضى تليف الكبد لا بد من متابعة تطور المرض لديهم بشكل مستمر.
وأشارت ريم القرشى، إلى أن جميع المرضى الذين يعانون من هذه الأمراض يمكن أن يصابوا بمرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، وذلك بسبب إهمالهم للمرض.
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التعليقات على لـ مرضى الكبد.. احذروا إهماله ينتج عنه تطور خطير
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