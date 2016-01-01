عقدت اللجنة العليا لمياه النيل في مصر، اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لتقييم الموقف الحالي من مفاوضات سد النهضة، في ضوء المواقف الإثيوبية.
وشارك في الاجتماع، وزير الموارد المائية والري المصري، وكذلك ممثلو وزارات: الدفاع والخارجية والموارد المائية والري والمخابرات العامة في مصر.
ويأتي اللقاء، على خلفية تغيب سلطات أديس أبابا، عن اجتماع واشنطن يومي 27 و 28 فبراير 2020، والخاص بالاتفاق الذي تم إعداده بناء على جولات المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة ، وشارك فيها البنك الدولي، على مدار الأشهر الأربعة الماضية.
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التعليقات على اجتماع أمني مصري بسبب سد النهضة
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