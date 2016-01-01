استقر مسئولو استاد القاهرة على استضافة مباراتى الأهلي و الزمالك في دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل ، و تأجيل تطوير أرضية استاد القاهرة .
ويلعب الرجاء المغربى مع الزمالك فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أحد أيام 1 أو 2 مايو المقبل، فيما تقام مباراة الإياب فى 8 أو 9 من الشهر نفسه فى القاهرة ، فيما يحل الأهلى ضيفاً أولاً على الوداد أحد يومى 1 أو 2 مايو، على أن تقام مباراة الإياب 8 أو 9 من الشهر نفسه، وتأهل الوداد المغربى لمواجهة الأهلى فى نصف النهائى بعد خسارته بهدف نظيف أمام النجم الساحلى فى تونس ليصعد بنتيجة اللقاءين "2/1".
أكد مسئولو استاد القاهرة أنه سيتم تأجيل طرح البذور الصيفية الخاصة بأرضية استاد القاهرة لموعد يحدد فيما بعد ، من أجل استضافة الاستاد لمباراتي الأهلي والزمالك أمام الرجاء و الوداد بالبطولة الأفريقية.
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التعليقات على استاد القاهرة يستضيف مباراتي الأهلي والزمالك في أفريقيا وتأجيل "البذور"
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