3 غيابات مؤثرة في صفوف الاتحاد السكندري قبل مواجهة الزمالك بالدوري



الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

يعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، من عدة غيابات قبل مواجهة الزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل فى إطار لقاءات الجولة الثامنة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/ 2020.



وتأكد غياب نور السيد، لاعب الوسط المخضرم، عن الفريق فى مواجهة الأبيض المقبلة؛ بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى المباراة الماضية أمام أسوان.



ويغيب عن الاتحاد السكندري كل من رزاق سيسيه، وأحمد رفعت؛ بسبب انتقالهما من الزمالك إلى الاتحاد مطلع الموسم الكروى الجارى، ووجود اتفاق يفيد بذلك بين الطرفين.

قد يعجبك أيضا...

ويعد الثلاثي نور السيد وسيسيه ورفعت من أهم اللاعبين داخل الفريق فى ظل القدرات الجيدة التي يمتلكونها.وشهدت الأيام الماضية تركيزا كبيرا من قبل الجهاز الفنى للاتحاد بقيادة طلعت يوسف فى ظل السعي إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة الزمالك والفوز عليه ، للاستمرار فى المنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب المسابقة .