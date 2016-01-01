هل تفشى فيروس كورونا في أسوان والأقصر والفيوم.. الحكومة ترد

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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله حول إعلان حالة الطوارئ بمحافظات الأقصر وأسوان والفيوم نتيجة تفشي فيروس كورونا.



وقام المركز بالتواصل مع المسئولين في هذا الأمر، والذين نفوا ما تردد بشأن إعلان حالة الطوارئ بمحافظات الأقصر وأسوان والفيوم نتيجة تفشي فيروس كورونا.



وكان رئيس مجلس الوزراء قد أكد أن مصر تعد من أولى الدول على مستوى العالم، التي بدأت ـ منذ الإعلان عن هذا الفيروس ـ باتخاذ كافة اإجراءات اﻻحترازية والوقائية، كما أنها من أوائل الدول التى بدأت تنفيذ إجراءات الحجر الصحى فى مختلف مطارات الجمهورية منذ الإعلان عن انتشار هذا الفيروس فى دولة الصين، هذا فضلًا عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة هذا الموضوع، حيث يتم اﻻجتماع بصورة مستمرة لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، مشيرًا الى تقرير المتابعة التى يتم تلقيها على مدار الساعة.

