عملية جراحية عاجلة لـ حسين الشحات نجم الأهلي



حسين الشحات حسين الشحات

يخضع حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى عملية جراحية عاجلة خلال الفترة المقبلة.



ويعانى حسين الشحات من " فتق " ويحتاج إلى عملية جراحية للتخلص من آلامه خاصة فى ظل معاناة الشحات منه على مدار الفترة الماضية.



ومن المقرر أن يخضع حسين الشحات إلى عملية جراحية بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة خلال الأيام المقبلة ، وسيحتاج إلى فترة راحة لن تقل عن شهر، وهو ما يشير إلى أنه سيكون خارج حسابات الجهاز الفنى للأهلى خلال الفترة المقبلة.

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وكان الأهلى نجح فى التأهل إلى الدور قبل النهائى من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا عن جدارة واستحقاق بعد تغلبه على صن داونز الجنوب إفريقي فى لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 3/1 من منافسات دور الثمانية للبطولة الأكبر داخل أركان القارة السمراء .استطاع الأهلى كتابة فوز جيد فى المباراة الأولى على حساب الفريق الجنوب إفريقي بهدفين دون رد والتى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ، ونجح الأهلى فى فرض التعادل الإيجابي على الفريق المنافس فى المباراة التى أقيمت بينهما ببرتوريا بجنوب إفريقيا .ونجح المارد الأحمر فى رد اعتباره أمام صن داونز بعد أن كان ودع منافسات البطولة العام الماضي على يده وتلقي خسارة ثقيلة كانت هى الأكبر طوال تاريخه بعد خسارته بخمسة أهداف دون رد ، واستطاع الفارس الأحمر فى كتابة تفوق كامل على الفريق الجنوب الإفريقي والذى يضم كتيبة من أقوى النجوم .