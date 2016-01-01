أكد مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أن محمد الشناوى حارس النادي الأهلي خاض مباراة صن داونز في إياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا وهو يمر بوعكة صحية.
وتأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا بعدما تعادل مع صن داونز فى بريتوريا 1-1 ويلتقى الوداد المغربي مطلع شهر مايو القادم.
قال البلدوزر عبر تصريحات تليفزيونية: محمد الشناوى حارس الأهلى كان نجم المباراة وتصدى للعديد من الكرات الخطيرة وتحامل على نفسه وكان قد تعرض إلى وعكة صحية وحصل على الأدوية قبل دخول لقاء الإياب لكنه تصدى وذاد عن مرماه.
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التعليقات على مجدي عبد الغني يهاجم بادجي.. ويكشف تفاصيل مرض الشناوي.. فيديو
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