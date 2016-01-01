بتكلفة 3 مليارات جنيه.. التعليم العالى: تحويل الجامعات المصرية بخدمات ذكية.. فيديو

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صورة الخبر: وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إنه يتمنى خروج منتدى التعليم العالي بتوصيات واضحة لتكون المؤسسات قادرة على تأهيل الطلاب لسوق العمل العالمية، لافتًا إلى أن المنتدى سيتم بمشاركة أكثر من 25 جامعة خاصة وأهلية.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل، أن وزارة التعليم العالى اهتمت بملف تصنيف الجامعات بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه حدث تقدم فى مستوى الجامعات المصرية، حيث تم إدراج 5 جامعات مصرية ضمن قائمة أقوى الجامعات.

وأكد أن هناك تقدما كبيرا فى الكثير من التخصصات بشكل ملحوظ، موضحًا أنه تم العمل على البرامج الدراسية المقدمة فى الجامعات الجديدة، حيث إن المناهج تتماشى مع الثورة الصناعية واحتياجات سوق العمل.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل تحديث مناهج الدراسة فى جميع الجامعات، موضحًا أنه تم الاتفاق على تحديث أكثر من 90% من المناهج الدراسية وفقًا للمناهج والمعايير العالمية.

وأكد أنه تم البدء فى تطوير المناهج الطبية والحاسبات والمعلومات والصيدلة، موضحًا أنه سيتم التطوير فى مناهج قطاعات التربية والعلوم الإنسانية بدءًا من العام القادم، وسيتم تحويل الجامعات المصرية بخدمات ذكية خلال السنتين القادمين، وتم رصد ميزانية للتحويل، موضحًا أن تكلفة المرحلة الأولى تقدر بـ3 مليارات جنيه.

المصدر: elbalad

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